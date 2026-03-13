Estados Unidos ofrece recompensa de 10 millones de dólares por líderes iraníes

El gobierno de Estados Unidos informó este viernes que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, así como de otros altos funcionarios del régimen.

La medida se enmarca en la estrategia de presión contra Teherán en medio de la guerra que mantiene con Washington e Israel, y busca debilitar la estructura de mando iraní.

Además de Khamenei, el Departamento de Estado incluyó en su lista de objetivos al ministro del Interior de Irán y al ministro de Inteligencia y Seguridad, junto con otros integrantes del círculo de poder iraní. En total, son diez personas buscadas, consideradas responsables de la conducción política y militar del país en el actual conflicto.

La inclusión de Mojtaba Khamenei, quien asumió el liderazgo tras la muerte de su padre Alí Khamenei, refleja la intención de aislarlo y cuestionar su legitimidad en medio de la guerra.

El programa Recompensas por la Justicia

El anuncio se realizó a través del programa Recompensas por la Justicia, que ofrece incentivos económicos por información sobre líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y sus ramas. Según el Departamento de Estado, el CGRI planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo, y constituye una herramienta central de la política estatal iraní.

El comunicado subrayó que el CGRI ha creado, apoyado y dirigido otros grupos armados, y es responsable de numerosos ataques contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses. Desde su fundación en 1979, el cuerpo ha ganado un papel sustancial en la política exterior de Irán y ejerce control sobre vastos segmentos de la economía, además de tener influencia directa en la política interna.

Designaciones previas

El 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado designó al CGRI, incluida su Fuerza Qods, como Organización Terrorista Extranjera bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En 2017, el Departamento del Tesoro lo había catalogado como Terrorista Global Especialmente Designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, por sus actividades en apoyo de la Fuerza Qods.

Con información de Reuters.