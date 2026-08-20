Reclaman a Rusia cuerpos de familiares; soldados estafados

HARARE.— En lugar de celebrar el cumpleaños de su hijo Muzirikazi este mes, Rodwin Chitewere, una madre de Zimbabue, pasó el día rezando para que su cuerpo fuera traído a casa desde Rusia, donde, según reportes, murió tras luchar en la guerra de Ucrania.

También en Botsuana y Sudáfrica hay mujeres desesperadas porque sus hijos y esposos regresen de un conflicto al que, según muchos, fueron engañados para unirse, mientras las autoridades advierten que los reclutadores siguen activos.

“Sólo quiero que lo traigan a casa. Necesito cerrar este capítulo”, dijo su madre, quien ha pedido ayuda al gobierno. “Quiero darle a mi hijo un entierro digno. Estoy afligida”.

Cinco presuntos reclutadores son juzgados en el país por cargos de trata de personas. Más de 60 personas más permanecían atrapadas en el frente, informó Zimbabue en marzo.

A mediados de febrero, el grupo de análisis All Eyes on Wagner publicó los nombres de más de 1,400 africanos que, afirmó, Rusia había reclutado entre enero de 2023 y septiembre de 2025. Más de 300 habían fallecido, señaló.

Al igual que muchos zimbabuenses que enfrentan perspectivas económicas sombrías en su país, Muzirikazi buscaba mejores oportunidades, en una historia que se repite en todo el continente y también en Latinoamérica.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, recibió el martes a la embajadora panameña, Carmen Inés Ávila Ortega, después de que Panamá anunciara gestiones para repatriar a una veintena de sus ciudadanos que combaten del lado ruso. A ellos se suman otros diez panameños que luchan en el bando contrario, uno de los cuales ha muerto.

Perú, por su parte, convocó al embajador ruso para solicitar información sobre sus ciudadanos muertos o desaparecidos. Según el gobierno peruano, 459 de sus connacionales combaten en las filas rusas; 11 han muerto y 114 permanecen desaparecidos.