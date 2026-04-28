Estados Unidos adelanta audiencias de deportación para menores migrantes

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a acelerar los procesos de deportación de menores migrantes detenidos, adelantando sus audiencias de inmigración semanas o incluso meses, según informó la cadena CNN citando a funcionarios y abogados de los niños.

El reporte señala que menores de tan solo cuatro años han tenido que presentarse repetidamente ante los tribunales en periodos muy cortos, en ocasiones sin contar con representación jurídica. Durante estas audiencias se les exige proporcionar información actualizada sobre el estado de sus casos, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y especialistas en migración.

Riesgo de trata y explotación

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, explicó en un comunicado a Reuters que muchos de estos niños enfrentan riesgos de trata y explotación. Algunos habrían sido trasladados a través de la frontera por cárteles bajo condiciones peligrosas y coercitivas.

“Avanzar en los casos ayuda a desarticular esas redes y garantiza que los niños sean devueltos a entornos seguros lo antes posible”, señaló Nixon.

Un funcionario de la Casa Blanca añadió que el objetivo es desmantelar los complots de los cárteles y devolver de manera humanitaria a los menores víctimas de trata a sus hogares y familias.

Políticas migratorias bajo la administración Trump

El Gobierno del presidente Donald Trump ha implementado diversas iniciativas en materia migratoria que incluyen la localización de cientos de miles de menores no acompañados, la reducción de su asistencia legal en los procedimientos de inmigración y la emisión de directivas para restringir la ciudadanía por nacimiento.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que busca endurecer el control migratorio en la frontera y acelerar los procesos de deportación. Sin embargo, han generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país.