España vive su primera huelga general en 14 años; protestan por crisis de vivienda y costo de vida

España arrancó este miércoles con una huelga general que no ocurría desde hace 14 años, cuando entonces, en noviembre de 2012 se convocó contra las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy.

Este paro nacional ocurre en lo que pudiera ser el final del gobierno que encabeza Pedro Sánchez desde hace 8 años, al que señala la oposición de estar detrás de este movimiento, en camino a las elecciones generales del próximo día 29 de este mismo mes, y que él ha negado.

Sin embargo, la operación ferroviaria y de metro en Madrid se encuentra a servicios mínimos, que van del 50 al 75 por ciento en hora punta y la transportación aérea opera al 80 por ciento, en promedio. Sin demasiadas afectaciones.

En las terminales Atocha y Chamberí Cercanías se previno a los usuarios desde inicios de esta semana para que observaran las corridas que resultarían afectadas entre martes y jueves. Por ejemplo, de 60 salidas y llegadas promedio entre Madrid y Barcelona fueron suspendidas unas 15, pero las demás siguieron operando de manera normal, aunque con algunos retrasos, según explicaron las operadoras en los mostradores de Renfe e Iryo.

Adicional al paro convocado por sindicatos, comisiones obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y organizaciones vecinales, la lluvia de este día provocó que muchas personas eligieran quedarse en casa para evitar la afectación.

En el caso de los transportes de plataforma como Uber, Cabify y Bolt, algunos de los choferes consultados por Grupo Imagen comentaron que la mayoría de los compañeros “habían acordado” continuar con el servicio.

A mí no me conviene parar porque me descuenta la empresa un día y el proporcional del seguridad social, y ahora mismo eso me hace falta porque incluso estoy haciendo tiempo extra porque voy a ser papá en febrero”, contó Daniel de Uber.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recordó esta mañana que la protesta era contra todas las autoridades y en respuesta a la crisis de vivienda, el alza en los precios de los productos sin un salario justo.

Nosotros teníamos una serie de reinvindicaciones que queríamos poner en marcha, no con una huelga, pero nos pareció que teníamos que dar una respuesta con nuestras demandas y la vivienda, que también es una de las cuestiones más importantes para el movimiento sindical porque hay mucha gente que nos dice ‘no llegamos a final de mes’, y efectivamente no hay convenio colectivo que pueda aguantar la subida del precio de la vivienda, no hay convenio que aguante que un joven pueda pagarse su escuela o el servicio medico.

Esta es una huelga que va a todas las administraciones y fundamentalmente a la patronal”

Este 11N también se reportaron algunos bloqueos momentáneos en carreteras que van a Valencia, Barcelona y a la misma capital española.

Las organizaciones refieren la reducción de la demanda de energía eléctrica en la industria en general, a esta hora de la tarde en promedio del 10 por ciento, en comparación a otro día laboral, como un factor que muestra lo exitoso que ha resultado el paro.

A un mes de Maricarme

La huelga general en España de este día ocurre en el marco del primer mes de la muerte de Maricarmen Abascal, a quien el pasado sábado 7 de noviembre la recordaron sus familiares y amigos en una ceremonia a las afueras del domicilio que habitó durante más de 40 años y de donde fue lanzada a finales de septiembre pasado, cerca de El Retiro.

Maricarmen un símbolo de lucha y yo creo que cada uno de nosotros en nuestros territorios, ya sea en México, ya sea en Francia o en España el mejor homenaje que podemos hacerle es luchar por lo que es nuestro, que su muerte no sea en vano”, afirmó Vicente Losada, primo de Maricarmen a los micrófonos de Grupo Imagen.

En tanto, Jorge Nacariño, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid anticipó que las organizaciones vecinales buscan evitar un nuevo caso como el de Maricarmen y para ello siguen impulsando iniciativas de ley en el Congreso que defienda a los inquilinos de la voracidad de los rentistas o los llamados “fondos buitre” que especulan con la vivienda.

Recordar a la familia, recordar a Vicente, el salvaje trato que han tenido determinados sectores de la derecha y la extrema derecha de este país ese trato salvaje que ha tenido la familia que no solo ha tenido que sufrir la pérdida de su prima, de su familiar sino que también ha tenido que lidiar con ese salvajismo con el que desgraciadamente estamos tan acostumbrados a vivir hoy en día”, señaló durante la velada.

Está huelga también sucede a dos semanas del accidente ferroviario en Urda, Toledo que causó la muerte de 69 personas, entre ellos 14 extranjeros, uno de México, Fernando Calvillo.

Anoche en Toledo se llevó a cabo una misa en recuerdo de las víctimas a la que asistió el rey Felipe VI y su esposa la reina Letizia.

En un recorrido por Atocha, en las oficinas de Iryo se observó un altar con flores y mensajes en recuerdo de Charly y Nelson, los empleados de esta línea cuyo tren fue impactado por el AVE de Renfe.

En tanto, los trenes de la estatal Renfe lucen en el frente con un moño negro en recuerdo de los maquinistas Antonio Acedo y Daniel Cabañas que infructuosamente intentaron parar el tren que se estrelló contra el Iryo.

Para este jueves se ha llamado a mantener el paro de actividades en los distintos sectores