La OMS advierte posible aumento de casos de hantavirus tras contagio en crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que de los ocho casos sospechosos reportados, cinco han sido confirmados como positivos, mientras que los otros tres permanecen bajo investigación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró desde Ginebra:

A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos”

La OMS advirtió que el número de casos podría aumentar debido al periodo de incubación de la variante Andes, que puede extenderse hasta seis semanas.

Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, es posible que se reporten más casos”, agregó Tedros.

Síntomas y gravedad clínica

El hantavirus, especialmente en su variante Andes, se caracteriza por síntomas iniciales como fiebre, malestar general y problemas respiratorios inespecíficos. En casos graves, puede evolucionar hacia insuficiencia cardíaca y pulmonar, con una tasa de letalidad cercana al 45%. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico, lo que convierte al seguimiento clínico intensivo en la única herramienta para reducir la mortalidad.

Como parte de la respuesta internacional, la OMS anunció que Argentina enviará 2,500 kits de diagnóstico a laboratorios en cinco países. El objetivo es reforzar la capacidad de detección y confirmar posibles casos en distintas regiones.

Hemos organizado envíos de 2,500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios en cinco países”, explicó Tedros.

Este esfuerzo busca garantizar que los sistemas de salud cuenten con herramientas rápidas y confiables para identificar la enfermedad, especialmente en contextos donde la movilidad internacional puede facilitar la propagación.

Argentina registra aumento de casos de hantavirus

El Ministerio de Salud de Argentina reportó en su último boletín epidemiológico un incremento significativo en los casos de hantavirus durante 2026. Se contabilizaron 42 casos en lo que va del año y 101 en la campaña epidemiológica que se extiende de junio a junio, casi el doble de los 57 casos registrados en el mismo período anterior.

A pesar de este aumento, especialistas y autoridades sanitarias aclararon que no se trata de un brote, sino de casos aislados que se presentan regularmente en distintas regiones endémicas del país.

El biólogo Raúl González Ittig, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó: “No hay nada atípico ni particular. En Argentina hay casos de hantavirus todos los años”.

El especialista recordó que el último brote registrado en el país ocurrió en Epuyén, Chubut, en 2018, cuando un peón rural infectó a más de 50 personas en un evento social, provocando 15 muertes. Desde entonces, los casos han sido aislados y controlados.

González Ittig subrayó que Argentina presenta cuatro áreas endémicas con distintos genotipos de hantavirus, entre ellas los bosques andino-patagónicos, donde circula la variante Andes, la única con registro de transmisión persona a persona.

Con información de AFP.