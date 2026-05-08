Primer aniversario de León XIV:  Viajes apostólicos del nuevo Papa

A un año de su nombramiento como Sumo Pontífice, el papa León XIV ha perfilado su liderazgo a través de una intensa agenda internacional, en parte heredada de su predecesor, el papa Francisco, pero igualmente influenciada por el mensaje particular que le ha dado Robert Prevost a una de las instituciones religiosas más importantes del mundo, en un contexto de profunda desarticulación geopolítica.

Sus primeros viajes apostólicos —a Turquía y Líbano en 2025, y a Mónaco y cuatro países de África en 2026— han estado marcados por mensajes de paz, diálogo, memoria histórica y cercanía con comunidades golpeadas por crisis sociales y religiosas.

Primer viaje apostólico: Fue a Turquía y a Líbano (27 de noviembre al 2 de diciembre del 2025)

A Turquía (27 al 30 de noviembre del 2025

El Santo Padre viaja a invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas de ambos países. En Turquía, el Papa peregrinará a İznik, la antigua Nicea, con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, un acontecimiento clave en la historia de la Iglesia que definió los fundamentos de la fe cristiana.

Papa León XIV, platicando con monjas en Turquía. AFP via Getty Images

A Líbano (30 de noviembre al 2 de diciembre del 2025)

En el Líbano, el Papa desea manifestar su cercanía al pueblo libanés y a las comunidades cristianas de Oriente Medio, en un contexto marcado por desafíos sociales, económicos y religiosos.

El Papa León XIV dando una multitudinaria misa en Líbano. AFP

Segundo viaje apostólico: Fue al principado de Mónaco (28 de marzo del 2026)

El papa León XIV llega para celebrar una misa pública en el estadio Stade Louis-II, en el marco de una visita de un día a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS

Tercer Viaje Apostólico: África: 4 países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial ( 13 al 23 de abril del 2026)

El papa León XIV saluda con la mano mientras sube al avión papal antes de emprender su primer viaje apostólico a Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 13 de abril de 2026. REUTERS

Un itinerario marcado por la riqueza y diversidad de historias, culturas y tradiciones. El Pontífice habló en cuatro idiomas y abordó temas como la paz, el medio ambiente, la migración, la familia, la juventud y el colonialismo.

Próxima visita pastoral: España (6 al 12 de junio del 2026)

Después del viaje a España, hasta este momento no hay ningún viaje al extranjero confirmado. Actualmente se evalúan algunos países latinoamericanos como Argentina y Perú. El viaje a México sigue en evaluación.