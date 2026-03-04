Conflicto en Oriente Medio es un ‘fracaso’ del orden internacional: Mark Carney

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó el miércoles que el actual conflicto en Oriente Medio era un "fracaso" del orden internacional y que Estados Unidos no había consultado a sus aliados antes de atacar Irán.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra Irán el sábado después de que ⁠las negociaciones sobre el programa nuclear ⁠de Teherán se estancaran.

Desde entonces, la guerra se ha extendido más allá de las fronteras de Irán, con ataques iraníes contra Estados del golfo Pérsico como Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, así como contra las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudí y Kuwait, lo que ha ⁠llevado a Washington a cerrar sus misiones diplomáticas en toda la región.

La amenaza nuclear de Irán sigue existiendo, y ahora EEUU e Israel han actuado sin involucrar a la ONU ni consultar con sus aliados, incluido Canadá".

ES NECESARIO REDUCIR LA ESCALADA DE ⁠LAS HOSTILIDADES

Anteriormente, ⁠Carney había pedido calma en Oriente Medio y había ⁠afirmado que todos ⁠los países involucrados en las hostilidades, incluidos Estados Unidos e Israel, deben respetarlas normas internacionales de intervención.

Canadá pide una rápida desescalada de las hostilidades y está dispuesto a ayudar a alcanzar este objetivo", dijo Carney a los periodistas.

Cuando se le preguntó por sus comentarios anteriores en apoyo de la prohibición del uso de la fuerza recogida en la Carta de las Naciones Unidas, Carney respondió que "parece que estas acciones son incompatibles con el derecho internacional", pero añadió que correspondía a EEUU e Israel determinar si eran compatibles con el derecho internacional.

Corresponde a otros más expertos que yo (...) tomar esa decisión", afirmó.

Carney dijo que Canadá no fue informado con antelación de los ataques y que no se le pidió que participara en ellos.

No habríamos estado en condiciones de emitir un juicio que cumpliera con nuestros estándares si se nos hubiera pedido participar", añadió Carney.

Tras el inicio de los ataques el fin de semana, Carney dijo que Canadá apoyaba la "actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga armas nucleares y que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales".

