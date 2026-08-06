Entra en vigor la ley de muerte asistida en Nueva York; genera temor sobre posibles fallas médicas

El estado de Nueva York se convirtió en la decimotercera jurisdicción de Estados Unidos en permitir la muerte asistida para pacientes con enfermedades terminales, tras la entrada en vigor de una ley que autoriza esta opción bajo estrictos requisitos médicos y legales.

La medida fue aprobada por la Legislatura estatal en junio de 2025 y posteriormente firmada en febrero de 2026 por la gobernadora Kathy Hochul. La mandataria, quien pertenece a la Iglesia católica y había expresado dudas iniciales debido a sus creencias religiosas, finalmente dio luz verde a la legislación, sumando a Nueva York a la lista de estados que reconocen este derecho.

La normativa establece que pacientes diagnosticados con una enfermedad terminal y con una expectativa de vida de seis meses o menos pueden solicitar medicamentos para poner fin a su vida de manera voluntaria. El marco legal incluye medidas de protección para evitar abusos, como la obligación de que la decisión sea completamente voluntaria, un periodo de espera de cinco días entre la solicitud y la entrega del medicamento, y la grabación de la petición mediante audio o video.

Además, exige una evaluación de la capacidad mental del paciente por parte de un profesional de salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, antes de aprobar el procedimiento. La ley también prohíbe que personas con un posible beneficio económico tras la muerte del paciente participen como testigos o intérpretes durante el proceso.

La legislación contempla el derecho de objeción para médicos, hospitales y organizaciones de cuidados paliativos con orientación religiosa, que pueden decidir no ofrecer este servicio si va en contra de sus principios. Asimismo, la ley aclara que no sustituye los cuidados paliativos y que la iniciativa debe partir siempre del paciente, quien solicita voluntariamente el medicamento.

El paciente, tras completar el proceso legal y médico, recibe una dosis letal de medicamentos que debe administrarse por sí mismo, sin intervención de terceros, en el lugar y momento que elija.

El estado de Oregon fue el primero en implementar una ley de muerte asistida en 1997. Desde entonces, otras jurisdicciones como Washington, Vermont, California, Colorado, Hawái, Nueva Jersey, Maine, Nuevo México, Montana, Delaware y el Distrito de Columbia aprobaron medidas similares, a las que ahora se suma Nueva York.

Uno de los principales puntos de controversia ha sido el temor a abusos, presiones o fallas médicas. Por ello, el acuerdo anunciado por la gobernadora Hochul añadió protecciones adicionales como el periodo de espera obligatorio de cinco días, la grabación en audio o video de la solicitud oral del paciente, la evaluación de salud mental obligatoria, la prohibición de que personas con interés económico participen como testigos o intérpretes, la certificación de dos médicos sobre el cumplimiento de los criterios médicos, la evaluación inicial presencial por parte del médico tratante, la restricción de la ley a residentes del estado de Nueva York y el derecho de objeción para instituciones religiosas.

Cualquier violación a la ley será considerada mala conducta profesional bajo la Ley de Educación estatal, lo que refuerza el carácter vinculante y las sanciones en caso de incumplimiento.