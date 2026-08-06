Turista da positivo a hantavirus en Francia; autoridades implementan protocolos sanitarios

El Ministerio de Sanidad de Francia anunció este jueves que una persona franco-argentina, que estuvo de turismo en el país durante la segunda quincena de julio, dio positivo a hantavirus de la cepa Andes. El paciente fue aislado junto con su familia en España. Según las autoridades, presentó pocos síntomas y actualmente ya no muestra ninguno.

El ministerio precisó que se han puesto en marcha “todas las medidas” para reconstruir las etapas de su recorrido en Francia y convocó a un grupo de expertos científicos para determinar los pasos a seguir. La preocupación se centra en el riesgo de transmisión de persona a persona, ya que la cepa Andes es la única conocida que permite este tipo de contagio.

El 1 de abril de este año, el crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia con destino a Cabo Verde, fue el foco de un brote de hantavirus. En ese episodio se registraron 13 casos vinculados, de los cuales tres terminaron en deceso, generando alarma internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluido el brote el 2 de julio, tras la salida de la última persona de cuarentena.

El hantavirus es poco frecuente y no cuenta con vacuna ni tratamiento específico. La mayoría de las infecciones se deben a contagios directos a partir de animales, generalmente roedores. Sin embargo, la cepa Andes representa un riesgo particular por su capacidad de transmitirse entre personas, lo que eleva la atención de las autoridades sanitarias internacionales.

Los 13 casos identificados en el brote del MV Hondius constituyen apenas una fracción frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus registradas cada año en el mundo. No obstante, la posibilidad de transmisión interpersonal convierte este nuevo caso en Francia en un asunto de vigilancia prioritaria.

Con información de AFP.