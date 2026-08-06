Así capturaron a San Juanita, el cerebro del robo a un local de maquinitas en Texas

El asalto ocurrió el 11 de junio de 2025, pero… la historia no concluyó con la captura de los presuntos responsables materiales. Desde el inicio, los investigadores del Condado de Webb, en Texas, sostuvieron que detrás del golpe existía una persona encargada de planear y coordinar la operación.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, "San Juanita Lee Guerra habría planeado el asalto perpetrado el 11 de junio de 2025 en un negocio ubicado sobre la calle Espejo Molina, en la comunidad de Río Bravo, Texas", localidad situada a pocos kilómetros de Laredo.

Durante meses, la investigación se enfocó en reconstruir la logística del crimen y determinar quién habría organizado el ataque que puso en riesgo a empleados y clientes del establecimiento.

Las indagatorias establecen que cinco jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 19 años, ingresaron armados al negocio para cometer el atraco.

Según el expediente de las autoridades, "el grupo ingresó armado al establecimiento, donde amenazó a empleados y clientes para apoderarse de varios miles de dólares en efectivo antes de darse a la fuga".

Entre los señalados se encuentran Nathan Guerra, hijo de San Juanita Lee Guerra, además de Miguel Ramírez, Ferni Jandel Costilla, Damián López y Felipe Pavón.

Las autoridades estadounidenses informaron que los cinco presuntos participantes fueron detenidos pocas horas después del robo, lo que permitió avanzar rápidamente en la identificación de quienes ejecutaron el atraco.

Pese a las capturas iniciales, la investigación permaneció abierta para determinar si existía una estructura detrás del robo.

Las autoridades sostienen que "la investigación continuó para identificar a la persona que presuntamente organizó y coordinó el delito", línea que finalmente condujo hacia San Juanita Lee Guerra.

Como resultado de las pesquisas, la mujer enfrenta cargos por robo agravado y participación en una organización criminal con uso de arma mortal, ambos considerados delitos de primer grado bajo la legislación del estado de Texas.

Localización en Tamaulipas y entrega a Estados Unidos

Tras varios meses de investigaciones, las autoridades lograron ubicar a San Juanita Lee Guerra en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, "San Juanita Lee Guerra fue ubicada en Nuevo Laredo gracias a la colaboración entre corporaciones de ambos países", lo que permitió activar el mecanismo de cooperación entre México y Estados Unidos.

Posteriormente, la mujer fue presentada ante las autoridades mexicanas para realizar el procedimiento legal correspondiente antes de su entrega.

La transferencia se concretó en el Puente Internacional, donde "agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Webb recibieron a la imputada de manos de autoridades mexicanas, para enfrentar el proceso penal correspondiente en territorio estadounidense".

La entrega de San Juanita Lee Guerra representa un ejemplo de la coordinación entre las instituciones de seguridad de México y Estados Unidos en investigaciones relacionadas con delitos transfronterizos.

Mientras las autoridades estadounidenses buscan acreditar que fue la responsable de planear el robo, será un tribunal de Texas el encargado de determinar su situación jurídica durante el proceso penal.