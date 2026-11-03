¿Qué pasará en EU si los republicanos de Trump pierden las elecciones intermedias?

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre en unas elecciones legislativas que funcionan como referéndum sobre el segundo mandato de Donald Trump. Los republicanos controlan hoy las dos cámaras del Congreso, con 53 de los 100 escaños del Senado y una mayoría mínima en la Cámara de Representantes, según el balance de finales de octubre de la plataforma Kalshi.

Los pronósticos apuntan a un cambio. El modelo de Decision Desk HQ, actualizado el 2 de noviembre, da a los demócratas 84 por ciento de probabilidad de ganar la Cámara baja, con 241 escaños proyectados, y 64 por ciento de ganar el Senado.

La confianza en Trump está en su nivel más bajo, y los estadunidenses lo responsabilizan del alto costo de la vida, según la agencia AFP.

Derrota estrecha: un Congreso que frena a Trump

Si los demócratas ganan la Cámara por unos pocos escaños y los republicanos conservan el Senado, Trump pierde el control de la agenda legislativa. Según Kalshi, los demócratas necesitan una ganancia neta de unos cuatro asientos en la Cámara para llegar a la mayoría de 218.

Con ese margen, el Ejecutivo ya no podría aprobar leyes sin negociar con la oposición. Cualquier presupuesto, ampliación del límite de deuda o nueva ley de gasto requeriría votos demócratas, y la mayoría de las leyes necesita 60 votos en el Senado.

Los republicanos conservarían la capacidad de confirmar jueces y funcionarios, ya que esa tarea depende del Senado. Pero perderían la herramienta de las leyes aprobadas solo con votos de su partido.

Los demócratas ya adelantaron cómo usarían la Cámara. El representante Jamie Raskin, quien presidiría el Comité Judicial, dijo a CNN en septiembre:

"Vamos a usar todas las herramientas disponibles."

Según el diario Christian Science Monitor, los comités quieren examinar cómo Trump y su familia se han beneficiado en el cargo, incluidos presuntos conflictos de interés en sus negocios con criptomonedas.

También prevén investigar los ataques militares a presuntas lanchas del narcotráfico, las muertes de manifestantes a manos de agentes migratorios en Minneapolis y el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein.

La confianza y popularidad de Trump está en su nivel más bajo entre sus votantes. Generada con IA.

Derrota amplia: Trump, bajo la lupa del Congreso

El escenario más adverso para el presidente es que los demócratas ganen ambas cámaras. Con el Senado en manos de la oposición, Trump necesitaría su aval para cualquier nominación de peso, desde jueces hasta integrantes de su gabinete.

Los demócratas también podrían condicionar el presupuesto. Según el Christian Science Monitor, podrían incluir en leyes indispensables, como el límite de deuda o el gasto anual, medidas para recortar fondos a la aplicación de la ley migratoria u obligar al gobierno a gastar lo que el Congreso ya asignó.

El líder demócrata Hakeem Jeffries creó grupos de trabajo sobre vivienda, salud, alimentos, gasolina y cuidados, con recomendaciones para los primeros 100 días de un Congreso demócrata.

Un veto de Trump solo podría anularse con dos tercios de ambas cámaras, una cifra lejana a lo que proyectan los modelos. Eso deja al presidente la última palabra sobre las leyes, pero sin capacidad de impulsar las suyas.

La pregunta de fondo es el juicio político. Jeffries ha evitado comprometerse:

"No hemos descartado nada ni hemos incluido nada en cuanto al juicio político", afirmó Jeffries.

La Cámara puede aprobarlo con mayoría simple, pero destituir a Trump exigiría 67 votos en el Senado. Raskin, quien lideró el segundo juicio político contra el presidente, reconoció que las posibilidades de condena son "escasas". Trump fue absuelto en sus dos juicios anteriores.

La aritmética tampoco ayuda: de los siete senadores republicanos que votaron por condenar a Trump en su segundo juicio, solo tres siguen en el cargo: Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassidy, quien dejará el Senado en enero tras perder su primaria.

Además, un memorando del Departamento de Justicia sostiene que el privilegio ejecutivo podría limitar algunas investigaciones del Congreso. Y como Trump no puede buscar otra reelección, quedaría como un presidente debilitado en sus últimos dos años.

Si los republicanos ganan: vía libre para Trump

El resultado menos probable según los modelos es que el Partido Republicano retenga ambas cámaras. En ese caso, Trump conservaría la mayoría legislativa que ha respaldado su agenda en su segundo mandato.

La oposición no tendría comités desde los cuales impulsar investigaciones sobre los negocios de la familia presidencial, las operaciones militares y los archivos Epstein. También mantendrían el control de los nombramientos y de las leyes de gasto.

Una victoria republicana iría contra el ánimo del electorado: según AFP, la guerra con Irán, que Washington e Israel lanzaron a finales de febrero, ha disparado los precios del petróleo y la ha vuelto impopular entre el público estadunidense.

Aun con ese resultado, el costo de la vida y la guerra seguirían pesando sobre el gobierno de Trump.