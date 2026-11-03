Astronautas de EU votan desde el espacio en las elecciones intermedias: así lo hicieron

Mientras millones de estadunidenses hacían fila en sus casillas, tres ciudadanos de ese país participaron en las elecciones de medio mandato a unos 400 kilómetros sobre la Tierra. Los astronautas Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney ejercieron este martes 3 de noviembre su derecho al voto desde la Estación Espacial Internacional (EEI), según informó Menon.

El astronauta contó la hazaña en redes sociales y la acompañó con un video en el que mostraba, orgulloso, un broche pegado a su ropa con el lema "He votado" (I voted), el mismo que lucen los votantes en tierra firme.

¡Sí, incluso puedes votar desde el espacio! Los tres miembros de la tripulación de EU tuvimos el privilegio de votar desde la estación espacial. Completamos una papeleta electrónica y la enviamos de manera segura a los funcionarios electorales", dijo Menon.

Una casilla con vista a la Tierra

En el video, Menon explicó que votó de forma electrónica con su ordenador desde su cuarto, que "también hace las veces de cabina electoral". Su cuarto fue la casilla más lejana del mundo.

Menon integra la misión rusa Soyuz MS-29 y llegó al laboratorio orbital el pasado 14 de julio. Watkins y Delaney son tripulantes de la misión de rotación Crew-13 de SpaceX, que despegó de la Tierra el 1 de octubre.

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, celebró el gesto de los tres astronautas con una frase breve:

Fuera del planeta y aún así se presentan a votar."

Votar a 28 mil kilómetros por hora

La estación orbita la Tierra a unas 17 mil 500 millas por hora, cerca de 28 mil kilómetros por hora, y aun así el trámite se parece al de cualquier voto en ausencia. Los astronautas votan, como cualquier ciudadano estadunidense, mediante papeletas en ausencia o de forma anticipada, en coordinación con la oficina del secretario del condado donde están empadronados, según la NASA.

La agencia permite este voto a distancia a través de su Programa de Navegación y Comunicación Espacial (SCaN). Los votos viajan por la red que la NASA emplea para sus comunicaciones habituales con la tripulación, hasta que la agencia transfiere la papeleta al secretario del condado.

La NASA explica cómo protege el proceso:

Para preservar la integridad del voto, la papeleta está cifrada y solo el astronauta y el secretario tienen acceso a ella", aclara la agencia espacial.

La tradición no es nueva. Según el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano, el primer astronauta que votó desde el espacio fue David Wolf, de la NASA, en 1997, a bordo de la estación rusa Mir. Ese año el Congreso de Texas aprobó una norma que permite votar a quien esté en un vuelo espacial durante el periodo de votación anticipada y el día de la elección.

Texas fue elegido porque el Centro Espacial Johnson, en Houston, es donde vive la mayoría de los astronautas. Las únicas diferencias con una boleta en ausencia son el envío cifrado y que los astronautas anotan como domicilio la órbita terrestre baja.

Lo que se decide mientras ellos orbitan

Los votantes renuevan este martes los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. También eligen gobernadores en 36 estados, además de otros cargos estatales y locales.

Los resultados definirán el control del Congreso durante los dos últimos años del segundo mandato del presidente Donald Trump. Las encuestas previas apuntan a que el Partido Demócrata podría obtener la Cámara, aunque eso depende de los resultados definitivos.