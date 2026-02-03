Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de traidor por prohibir redes sociales a menores

El multimillonario Elon Musk calificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "tirano" y un traidor a España, luego de que el Ejecutivo anunciara este martes medidas para prohibir las redes sociales a menores de 16 años y sancionar a plataformas digitales y sus directivos que no eliminen contenidos "de odio e ilegales".

El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", escribió Musk en su red social X, en respuesta a las declaraciones de Sánchez durante la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

Reproches mutuos en la cumbre

Durante su intervención, Sánchez hizo un reproche directo a Musk, con quien había tenido un enfrentamiento en redes sociales el pasado fin de semana sobre inmigración. Además, criticó al empresario por permitir que su herramienta de inteligencia artificial Grok genere "contenido sexual ilegal".

El sudafricano respondió tras el anuncio de Sánchez, que adelantó que las nuevas medidas se aprobarán la próxima semana en el Consejo de Ministros. El Gobierno pretende que las plataformas digitales implementen sistemas efectivos de verificación de edad y creen un mecanismo de rastreo, cuantificación y trazabilidad para establecer una "huella de odio y polarización".

AFP

Protección de menores y control del odio en línea

Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más; vamos a protegerlos contra este salvaje oeste digital", aseguró Sánchez.

La herramienta para rastrear el odio permitirá cuantificar estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones. Según el presidente, difundir odio debe tener un costo legal, económico y ético que las plataformas ya no podrán ignorar.

Además, el Gobierno colaborará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales de empresas como Grok, TikTok e Instagram, asegurando "tolerancia cero" y defensa de la soberanía digital frente a cualquier coerción extranjera.

Marco legal y precedentes europeos

Según el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) de la Unión Europea, vigente desde febrero de 2024, las grandes plataformas deben retirar rápidamente contenidos ilegales y evaluar riesgos sistémicos como el odio, la desinformación y el impacto en menores. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta el 6 % de la facturación global anual.

En España, el Ministerio de Derechos Sociales había anunciado en 2023 la creación de sistemas obligatorios de verificación de edad para contenidos para adultos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea sobre protección de menores.

Datos de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales indican que el 55 % de los jóvenes europeos de entre 16 y 24 años ha estado expuesto a discursos de odio en redes sociales. Por su parte, un estudio de UNICEF de 2022 revela que uno de cada tres menores ha accedido a contenidos inapropiados antes de los 15 años, cifras que los gobiernos europeos usan para justificar regulaciones más estrictas en el entorno digital.

«pev»