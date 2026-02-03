Funcionarios federales descartan acciones del ICE en torno al Super Bowl 2026

Por Max A. Cherney

Funcionarios federales y la NFL informaron el martes que no hay operaciones previstas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para el Super Bowl del domingo ni para los eventos previos.

No hay previstas operaciones del ICE ni de control de inmigración en torno al Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados", dijo Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, durante una rueda de prensa. Coordinación federal para la seguridad del evento

Las fuerzas del orden federales tienen como objetivo estricto y específico apoyar la seguridad del Super Bowl, indicó Jeffrey Brannigan, agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de coordinar las medidas de seguridad entre distintas agencias.

La planificación de la seguridad del Super Bowl LX comenzó hace aproximadamente 18 meses y en ella participan 35 agencias federales, estatales y locales, según Lanier.

Se espera la asistencia de alrededor de 1.3 millones de visitantes para el Super Bowl y los eventos que lo rodean.

Uso de inteligencia artificial para reforzar la seguridad

La NFL y varias agencias policiales involucradas en la seguridad planean utilizar inteligencia artificial para reforzar sus esfuerzos, señaló Lanier, quien se negó a dar detalles sobre cómo se implementará esta tecnología emergente.

Contexto y controversia sobre políticas migratorias

Las políticas de control migratorio del presidente Donald Trump han sido objeto de escrutinio tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota el mes pasado por agentes federales, hechos que provocaron protestas en todo el país.

Seguridad del Super Bowl LX

La información disponible indica que, respecto al Super Bowl LX, no se contemplan operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni de control migratorio alrededor del evento, ni en las actividades previas ni durante el mismo, según declaraciones oficiales de la NFL y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Este domingo 8 de febrero, el Levi's Stadium recibirá su segundo Super Bowl. Reuters

La seguridad del evento involucrará a unas 35 agencias federales, estatales y locales, y la planificación comenzó aproximadamente 18 meses antes. Se prevé la asistencia de alrededor de 1.3 millones de visitantes, lo que convierte al Super Bowl en uno de los eventos deportivos más vigilados y coordinados a nivel logístico y de seguridad en Estados Unidos.

Contexto de seguridad y migración

En cuanto al contexto de seguridad y migración, se han registrado tensiones en Estados Unidos debido a políticas migratorias y operativos de ICE, especialmente tras incidentes recientes que han generado protestas públicas. La mención del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota se refiere a un caso que involucró agentes federales en un operativo, el cual provocó debates y manifestaciones en distintas ciudades del país.

Estos eventos han intensificado la discusión sobre la actuación de agentes federales dentro de áreas urbanas y la necesidad de protocolos más transparentes en operativos que puedan afectar a civiles, reflejando la preocupación nacional sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.

Uso de inteligencia artificial para reforzar la seguridad

Adicionalmente, la NFL y las autoridades locales planean emplear inteligencia artificial como herramienta para reforzar la seguridad, aunque los detalles de su implementación no han sido revelados.

Este enfoque refleja una tendencia creciente en eventos masivos a integrar tecnologías de vigilancia y análisis de riesgo para prevenir incidentes, optimizar la respuesta ante emergencias y garantizar la protección de los asistentes.

Coordinación interagencial y preparación

La planificación de seguridad del Super Bowl LX destaca por su coordinación interagencial, integrando esfuerzos de agencias locales, estatales y federales. Este modelo permite gestionar mejor los flujos de visitantes, el monitoreo de riesgos y la atención ante posibles incidentes, consolidando al evento como un referente en seguridad para grandes concentraciones públicas.

«pev»