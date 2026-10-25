Vinculan a político francés con un grupo de encapuchados previo a disturbios

Un video difundido en redes sociales desató una intensa marejada política en Francia tras mostrar a Allan Brunon, secretario nacional adjunto del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), posando junto a manifestantes encapuchados instantes antes de que asaltaran y saquearan una entidad bancaria en la ciudad de Grenoble.

El registro audiovisual captura al dirigente sonriendo frente a un grupo de personas con el rostro cubierto y portando banderas palestinas. Momentos después de tomarse las fotografías, se desataron disturbios contra la fachada de una sucursal del banco Crédit Agricole, destruyendo los cristales de acceso e ingresando al recinto para realizar destrozos y actos de pillaje.

El suceso generó un rechazo inmediato por parte de figuras del bloque oficialista de centro y de la derecha parlamentaria, quienes acusaron a La Francia Insumisa de promover la complicidad con grupos radicales tipo black bloc y de deslegitimar la protesta social mediante el respaldo implícito a actos delictivos.

Dirigentes políticos de oposición han exigido a las autoridades judiciales abrir una investigación para determinar si existe responsabilidad penal por incitación o encubrimiento, al tiempo que presionan a la cúpula de LFI, encabezada por Jean-Luc Mélenchon, para imponer sanciones disciplinarias contra Brunon.

El incidente ocurre en un momento de marcada polarización política en la nación europea, incrementando la brecha entre la izquierda radical y los partidos socialistas moderados respecto a las tácticas de movilización callejera y el uso de causas internacionales durante manifestaciones violentas.