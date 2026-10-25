Papa León XIV pide paz en Yemen; ora por víctimas de atentado en una iglesia

El Papa León XIV hizo un llamado al cese de las hostilidades en Yemen y expresó su preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta la población de Taiz, donde miles de personas padecen la falta de alimentos, agua y atención médica. El Pontífice pidió que los habitantes del país y de toda la región puedan vivir en paz.

Durante su mensaje dominical a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el líder de la Iglesia católica lanzó una petición directa para detener la violencia y atender las necesidades urgentes de la población civil.

Hago un llamamiento sincero para que cesen las hostilidades, de modo que la población de Yemen y de toda la región pueda vivir en paz”, afirmó León XIV durante su intervención.

El Pontífice destacó especialmente la situación de Taiz, una ciudad yemení afectada por las dificultades humanitarias. “La población sufre por la falta de alimentos, agua y asistencia médica”, señaló al expresar su preocupación por las condiciones que enfrenta la población.

Su mensaje puso el foco en la necesidad de proteger a los civiles y facilitar el acceso a recursos esenciales en medio de la violencia que afecta a Yemen.

Condena el ataque contra fieles ortodoxos en Jordania

El Papa también condena el ataque contra fieles ortodoxos en Jordania

Durante el mismo discurso, León XIV recordó a las víctimas del ataque terrorista perpetrado el viernes en la iglesia de Hamoud, en Jordania, y manifestó su cercanía con los familiares de las personas fallecidas y heridas.

Me siento cercano a esa comunidad y a todo el país, conocido por la convivencia pacífica y respetuosa de las diferentes religiones”, expresó el Papa.

Sus palabras también hicieron hincapié en la importancia de preservar la convivencia entre comunidades religiosas y evitar que la violencia profundice las divisiones en Medio Oriente.

León XIV pidió a los fieles acompañar con sus oraciones un encuentro de líderes religiosos programado para el martes en Asís, Italia, cuyo objetivo es promover la paz.

El Pontífice tenía previsto asistir al encuentro, pero canceló su visita por recomendación de sus médicos para favorecer su recuperación después de una intervención quirúrgica.

La reunión busca impulsar el diálogo entre distintas tradiciones religiosas en un contexto marcado por los conflictos y las tensiones en la región.

La recuperación del papa León XIV tras una cirugía de pulmón

La intervención quirúrgica del Papa se realizó el 13 de octubre, cuando le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho después de diagnosticarle un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón.

Según la información proporcionada, los médicos indicaron la semana pasada que no necesitaría tratamiento adicional, una señal de que el tumor no se había extendido.

Durante su aparición dominical, León XIV llegó a la ventana que da a la plaza de San Pedro sin ayuda, saludó a los asistentes y se mostró sonriente. Su presencia se produjo menos de dos semanas después de la operación.

El estado de salud del pontífice había generado atención desde que anunció el 11 de octubre que sería sometido a una cirugía para extirpar un pequeño tumor pulmonar.