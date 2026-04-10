Misión Artemis: los efectos en el cuerpo humano tras viajar al espacio

La pérdida muscular, hinchazón del rostro y cansancio extremo son los principales efectos físicos que presentan astronautas tras viajar al espacio, explicó el doctor Ricardo Martínez Tapia, investigador en medicina aeroespacial.

En entrevista, el también profesor de la UNAM destacó que la perdida de equilibrio es otra situación posible.

Artemis salió por primera vez de algo que denominamos espacio profundo, que una de las características que tiene es la exposición a la radiación cósmica. En el planeta Tierra tenemos el gran escudo: el campo electromagnético, que nos protege de la radiación de alta energía. Esta radiación son partículas pesadas que pueden interactuar con el cuerpo humano y dañarlo”, dijo.

Otro de los retos para los astronautas es la presión hidrostática. Para explicarla mejor, el médico puso el ejemplo de una botella de agua llena en la que la mayor presión estará en la base y la menor, en la parte superior.

Lo mismo pasa en el cuerpo humano: al ir al espacio estas presiones se normalizan iguales en todo el cuerpo.

Entonces, empiezan a tener cambios, por ejemplo, una cara muy hinchada porque toda esta redistribución de líquido se va hacia el nivel cefálico. Comienzan a tener problemas del olfato y esto puede afectar la nutrición.

También recomendó poner atención al síndrome neuro-ocular, tema al que ha dedicado investigaciones.

“Este síndrome es complejo. Hay muchas hipótesis, la principal es por esta redistribución de fluido; afecta tanto al cerebro como al ojo y a toda la estructura que es el ojo: la cavidad ocular, el globo ocular, los vasos”, dijo.

Astronauta Victor Glover. Reuters

El profesor de la Facultad de Medicina consideró que la experiencia de la tripulación será clave a su regreso.

Pueden presentar un desacondicionamiento cardiovascular. Es decir, parte de esto son los fluidos hacia la cabeza, porque el corazón bombea menos cuando está en microgravedad. Entonces comienzan a perder masa muscular, tanto cardiaca del cuerpo. Puede que con diez días, no lo resientan tanto, pero pueden llegar a tener una ligera pérdida de masa ósea", explicó.

Un hecho curioso, es que según estudios, pueden aumentar su estatura.