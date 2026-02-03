EU planea emitir licencia general para producción petrolera en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos está trabajando para emitir esta semana una licencia general que permita a las empresas producir petróleo y gas en Venezuela, en un intento por alentar la expansión de la producción en la nación miembro de la OPEP desde que capturó a su líder, dijeron a Reuters tres fuentes cercanas al asunto.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro autorizaría a las empresas a explorar y extraer petróleo crudo y gas natural, según las fuentes. La OFAC ya autorizó a empresas estadounidenses a cargar, vender, transportar, almacenar y refinar crudo venezolano el mes pasado mediante una primera licencia general.

Un tanque de petróleo dañado en un campo de la petrolera estatal PDVSA en el Lago de Maracaibo, mientras los residentes alrededor del centro rico en petróleo de Maracaibo en el estado Zulia siguen inseguros sobre nuevas inversiones luego de las recientes reformas legislativas que permiten una mayor participación privada en PDVSA y apuntan a revitalizar el sector petrolero del país en dificultades, en Cabimas, Venezuela. REUTERS

"El equipo del presidente está trabajando incansablemente para garantizar que las compañías petroleras puedan invertir en la infraestructura petrolera de Venezuela. Estén atentos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, cuando se le preguntó sobre los planes para la licencia.

Trump ha dicho que Estados Unidos tiene la intención de controlar las ventas e ingresos del petróleo de Venezuela indefinidamente desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en una redada en la capital, Caracas, el 3 de enero.

Quiere que las compañías petroleras estadunidenses inviertan eventualmente 100 mil millones de dólares para restaurar la industria energética de Venezuela a sus picos históricos de producción después de años de subinversión, mala gestión y sanciones.

