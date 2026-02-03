Petro afirma que su reunión con Trump fue "positiva"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de "positiva" su primera reunión cara a cara con su homólogo estadounidense Donald Trump este martes, en la Casa Blanca.

La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar" declaró Petro en rueda de prensa tras el encuentro.

Trump aceptó mediar en la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador, había revelado previamente el mandatario colombiano.

Tras meses de duros reproches mutuos, ambos presidentes acordaron a principios de año reunirse, y Trump invitó a Petro a Washington.

El mandatario republicano ha criticado a Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, por su política antinarcóticos, que bajo la presidencia de Petro cambió para rebajar la política represiva, en favor de alicientes para erradicar los cultivos ilícitos.

Hay "confusión en torno a la realidad, por ejemplo el narcotráfico, lineas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, que nos junta y que nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación", explicó Petro a la prensa.

Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos (...). La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubai, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos", enfatizó.

Trump y Petro

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que estaba trabajando en sanciones, entre otras cosas, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su reunión en el Despacho Oval a primera hora del día.

Trump dijo que la reunión entre los dos líderes fue "muy buena".

Con información de AFP y Reuters.