El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia anunció que regresará a Venezuela después de permanecer más de dos años exiliado en España, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.

El dirigente opositor comunicó su decisión este jueves mediante un mensaje publicado en la red social X, donde expresó su intención de volver a su país para participar en una peregrinación religiosa convocada por la Iglesia católica.

Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?", escribió González Urrutia.

En el mismo mensaje, agregó: "Después de tanto tiempo fuera de casa me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes".

Aunque confirmó su intención de regresar, el excandidato no precisó la fecha exacta de su llegada.

El retorno de González Urrutia a Venezuela estará vinculado con una actividad religiosa programada para el próximo 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa, ubicado a unos 500 kilómetros de Caracas.

En la peregrinación participará también la dirigente opositora María Corina Machado, quien respaldó la candidatura de González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024 y posteriormente recibió el Premio Nobel de la Paz.

La convocatoria de la Iglesia católica se convertirá en el escenario del anunciado reencuentro del excandidato con sus simpatizantes y con sectores de la oposición venezolana, después de su prolongada permanencia fuera del país.

Exilio de González Urrutia tras las elecciones de 2024

González Urrutia se trasladó a Madrid en septiembre de 2024, después de representar a la oposición en los comicios presidenciales de julio de ese año.

Su candidatura recibió el respaldo de María Corina Machado, quien había sido inhabilitada para participar en la contienda electoral.

Tras las votaciones, la oposición venezolana reivindicó la victoria de González Urrutia y difundió las actas correspondientes a la gran mayoría de las mesas electorales, con resultados que favorecían ampliamente a su candidato.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, pero nunca publicó los resultados detallados de todas las mesas. El organismo atribuyó la situación a un supuesto ataque informático.

La falta de publicación de los resultados desglosados alimentó las denuncias de fraude y profundizó la crisis política en Venezuela.

El anuncio de González Urrutia se produjo después de que María Corina Machado anticipara su retorno durante un encuentro con estudiantes. AFP

María Corina Machado adelantó el regreso del opositor

El anuncio de González Urrutia se produjo después de que María Corina Machado anticipara su retorno durante un encuentro con estudiantes universitarios realizado el miércoles.

En esa actividad, la dirigente se refirió al excandidato como "un hombre noble y valiente que recibió el mandato" del pueblo venezolano.

Machado, quien también permaneció fuera de Venezuela, había regresado al país en octubre procedente de Panamá.

El posible reencuentro de ambos dirigentes representa un nuevo movimiento dentro de la oposición venezolana, que mantiene sus demandas de cambios institucionales y garantías para la celebración de elecciones.