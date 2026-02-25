Corea del Norte dispuesta a "llevarse bien" con EU si reconoce su potencia nuclear

El líder norcoreano Kim Jong Un sugirió que su país podría "llevarse bien" con Estados Unidos, pero declaró que Corea del Sur seguía siendo su enemigo "más hostil", informó el jueves la prensa estatal.

En sus declaraciones al término del congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim instó a Washington a respetar la condición de Pyongyang como potencia nuclear.

Si Washington "respeta la actual condición (nuclear) de nuestro país, tal como lo estipula la Constitución (...) y abandona su política hostil (...), no hay razón por la que no podamos llevarnos bien con Estados Unidos", declaró Kim, según la agencia oficial de noticias KCNA.

Pero pareció cerrar la puerta a cualquier idea de estrechar lazos con Corea del Sur, al decir que "excluiría permanentemente" a Seúl como "compatriota" de su nación.

Corea del Norte "no tiene absolutamente nada que tratar con Corea del Sur, su entidad más hostil", afirmó Kim, calificando de "engañosos" los recientes esfuerzos conciliadores de Seúl.

Corea del Norte enmendó su Constitución en 2024 para definir por primera vez a Corea del Sur como un "Estado hostil".

El presidente estadunidense Donald Trump intensificó su acercamiento a Kim durante una gira por Asia el año pasado, en la que dijo que estaba "100 por ciento" dispuesto a reunirse con él.

Trump incluso se apartó de décadas de política estadunidense al admitir que Corea del Norte es "en cierto modo una potencia nuclear".

El presidente estadunidense prevé ir en abril a China, aliada de larga data de Corea del Norte, en medio de crecientes especulaciones de que podría intentar algún tipo de encuentro con Kim al margen de esa visita.

El reconocimiento nuclear

El planteamiento de Kim Jong-Un ocurre en un momento en que el estatus nuclear de Corea del Norte sigue siendo el principal obstáculo para cualquier negociación con Estados Unidos. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica y reportes del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, Pyongyang ha ampliado su arsenal y capacidades de producción de material fisible en los últimos años, consolidando su doctrina de disuasión nuclear.

Este avance ha llevado a un cambio en el debate internacional: mientras Washington mantiene oficialmente su política de desnuclearización, algunos analistas consideran que el reconocimiento de facto del arsenal norcoreano es una realidad estratégica difícil de revertir.

En paralelo, la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Según evaluaciones del Ministerio de Unificación de Corea del Sur y del Council on Foreign Relations, la decisión de Pyongyang de redefinir constitucionalmente a Seúl como “Estado hostil” en 2024 marcó un quiebre formal con la política previa de reunificación.

Este giro se ha visto acompañado por el incremento de pruebas de misiles y el abandono de mecanismos de cooperación intercoreana, lo que eleva el riesgo de incidentes militares en la península.

Por otro lado, el posible acercamiento diplomático depende en gran medida del papel de China, principal aliado y sostén económico de Pyongyang. Informes recientes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y del Banco Mundial coinciden en que Beijing mantiene una posición ambivalente: respalda la estabilidad del régimen norcoreano, pero también busca evitar una escalada nuclear en la región.

Con información de AFP.