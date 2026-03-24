Cientos de drones: Rusia lanza uno de sus mayores ataques a Ucrania

Rusia lanzó el martes uno de sus mayores ataques en pleno día contra Ucrania, con más de 400 drones que dejaron al menos tres muertos y alcanzaron el centro histórico de Leópolis, lejos del frente, tras una noche marcada por letales bombardeos.

A una escala así, es casi una primera vez. No recuerdo que haya habido bombardeos en pleno día con un número tan importante de drones", declaró a la AFP Yuri Ignat, un portavoz de la fuerza aérea ucraniana, que dio cuenta de "400 drones" registrados entre las 09:00 y las 16:00.

En 25 horas, la fuerza aérea ucraniana contabilizó casi un millar de drones rusos lanzados contra el país vecino.

Los bombardeos causaron víctimas y daños a cientos de kilómetros del frente en el que combaten desde febrero de 2022 las tropas de Kiev y de Moscú.

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en la ciudad de Ivano-Frankivsk, indicó la jefa de la administración regional, Svitlana Onishchuk, según la cual una decena de edificios residenciales y una unidad de maternidad resultaron dañados.

En la región de Vinitsia, en el centro-oeste de Ucrania, los bombardeos dejaron al menos un muerto y once heridos, según las autoridades locales.

También fue alcanzado el centro histórico de Leópolis, inscrito en la lista de patrimonio mundial de la Unesco. Al menos 13 personas fueron heridas, anunció Andrii Sadovi, el alcalde de esta ciudad cercana a la frontera con Polonia, un país miembro de la UE y de la OTAN.

Según el jefe de la administración militar regional de Leópolis, Maksim Kozitski, un complejo histórico del siglo XVII, situado en el casco histórico, también reviste daños.

Kozitski publicó un video en su cuenta de Telegram -que fue geolocalizado por la AFP- en el que se ve un edificio de dos pisos en llamas, al lado de la iglesia de San Andrés.

En otro video, publicado por un medio local, aparecen rescatistas llegando a la iglesia, mirando hacia el cielo e instando a los civiles a alejarse de la puerta.

"Enjambres de drones"

Este martes por la tarde también resonaron las alertas aéreas en la región de Vinitsia.

A lo largo del día, Rusia aterroriza a numerosas ciudades de toda Ucrania con enjambres de drones 'Shahed'", denunció el canciller Andrii Sibiga en la red social X.

"Rusia hace exactamente lo mismo que el régimen iraní está haciendo en Oriente Medio, pero en el corazón de Europa", afirmó el ministro, en referencia a los ataques que Teherán lleva a cabo con ese mismo tipo de drones, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra su territorio.

Por la noche, Rusia lanzó 392 drones y 34 misiles contra Ucrania. De estos, fueron interceptados 365 y 25 respectivamente, según la fuerza aérea ucraniana.

Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas en esos ataques nocturnos, en las regiones de Poltava (centro), Zaporiyia, Járkov, Jersón, Sumi y Dnipropetrovsk.

Estas cifras claramente muestran que se necesita más protección para salvar vidas de los ataques rusos", reaccion

"Es importante continuar apoyando a Ucrania y asegurar que todos los acuerdos de defensa aérea sean implementados a tiempo", agregó.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que, por la noche, sus fuerzas atacaron "empresas del complejo militar-industrial" y aeródromos de Ucrania.

En Rusia, una persona murió y trece resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos en la región de Kursk, fronteriza con el norte de Ucrania, anunció el gobernador regional, Alexander Jinshtein.

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio, los esfuerzos de negociación entre Kiev y Moscú, mediados por Estados Unidos, para poner fin al conflicto quedaron suspendidos.

Representantes de Kiev y de Washington se reunieron el fin de semana pasado en Estados Unidos para intentar dar impulso al proceso diplomático.

Tras el encuentro, Zelenski reclamó que Estados Unidos proponga un calendario "claro" para reanudar el diálogo con Moscú, tras varias rondas de conversaciones en los últimos meses.

Con información de AFP.