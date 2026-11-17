La líder de los derechos civiles y del movimiento laboral Dolores Huerta, fallecida el pasado 28 de octubre, recibió un destacado homenaje de cuerpo presente en la rotonda del Capitolio estatal en Sacramento, California.

Es la primera mujer y primera persona no electa para un cargo público velada con honores en la rotonda del Capitolio estatal.

Al homenaje asistieron el gobernador electo de California, Xavier Becerra; el presidente de la Asamblea, Robert Rivas; la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón; y Nancy Pelosi, además de familiares y admiradores.

“La lucha tiene que seguir. Y por eso siempre nos decía (Huerta): ‘Sí se puede’”, mención el demócrata Xavier Becerra frente al féretro de la activista.

Familiares de la líder de los derechos civiles y del movimiento laboral Dolores Huerta se tomaron de la mano mientras cantaban “De Colores” en la rotonda del Capitolio estatal.

Lori de León, hija de la activista, reveló que su madre alcanzó a emitir su voto anticipado en las pasadas elecciones legislativas de medio término de mandato en Estados Unidos.

“Necesitamos gente que pueda representar y pelear por la comunidad”, comentó De León a Univisión.

Huerta, compañera del sindicalista César Chávez en la campaña en favor de los trabajadores migrantes, falleció a los 96 años.

Fue vicepresidenta de United Farm Workers, el sindicato que fundó junto a Chávez, organizando huelgas y paros laborales durante cuatro décadas que lograron mejoras en las condiciones laborales para los millones de hombres y mujeres que trabajan en los campos de Estados Unidos.

Nacida en Nuevo México y criada en California, Huerta tomó las riendas del movimiento campesino estadunidense en la década de 1960 junto a Chávez.

En ese momento estaba criando a siete hijos, mientras atravesaba un divorcio.

Huerta se codeó con algunas de las personas más influyentes de Estados Unidos durante décadas.

Habrá más homenajes en honor de la fallecida activista el 19 y 20 de noviembre.