Documentos de Epstein muestran a Stephen Hawking acompañado de dos mujeres en bikini

El nombre del físico teórico británico Stephen Hawking aparece alrededor de 250 veces en los archivos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre el material figura una fotografía en la que se le observa sentado en una tumbona, sonriendo y sosteniendo un cóctel rojo, acompañado por dos mujeres en bikini cuya identidad no ha sido revelada.

La imagen forma parte de un pequeño conjunto de fotografías del renombrado científico incluidas en el último lote de documentos relacionados con el caso del financiero estadounidense.

La respuesta de la familia Hawking

Ante la difusión de estas referencias, la familia del físico emitió un comunicado al New York Post en el que defendió su legado y rechazó cualquier insinuación de conducta inapropiada.

“El profesor Hawking hizo algunas de las mayores contribuciones a la física en el siglo XX y al mismo tiempo fue el sobreviviente más longevo conocido de la enfermedad neurodegenerativa progresiva ELA, una condición debilitante que lo dejó dependiente de un respirador, un sintetizador de voz, una silla de ruedas y atención médica las 24 horas. Cualquier insinuación de conducta inapropiada por su parte es errónea y extremadamente inverosímil”, señaló la familia.

Búsquedas iniciales revelaban casi 100 correos vinculados al exduque de York que luego desaparecieron de los archivos públicos. AFP

Los archivos también incluyen menciones de la principal acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, quien alegó que Hawking habría participado en una “orgía de menores” en las Islas Vírgenes. Estas afirmaciones forman parte del extenso material recopilado en torno al caso, que involucra a múltiples personalidades de distintos ámbitos.

Archivos Epstein: revelaciones y controversias

El caso de Jeffrey Epstein, financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores y fallecido en prisión en 2019, volvió a ocupar titulares tras la liberación de millones de páginas de documentos oficiales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los llamados Epstein Files incluyen correos electrónicos, bitácoras de vuelo, agendas, fotografías y videos que forman parte del extenso registro gubernamental sobre el caso.

Publicación masiva de documentos

El vicefiscal general Todd Blanche anunció que más de tres millones de páginas fueron difundidas como parte de un esfuerzo de transparencia. Esta liberación se realizó bajo la llamada Epstein Files Transparency Act, lo que ha permitido a investigadores, periodistas y legisladores acceder a información inédita sobre las redes de abuso y encubrimiento que rodearon al financiero.

Entre las revelaciones más llamativas se encuentran errores en el manejo del caso por parte del Departamento de Justicia, posibles complicidades y conexiones inesperadas.

Mountbatten-Windsor ha negado cualquier irregularidad y ha declarado que lamenta su relación con Epstein. Grosby

Quiénes aparecen en los archivos

Entre las figuras mencionadas en los documentos se encuentran el presidente Donald Trump, el cofundador de Microsoft Bill Gates, el multimillonario británico Richard Branson y el empresario estadounidense Howard Lutnick, secretario de Comercio.

También aparecen referencias a miembros de la realeza como el exprincipe Andrés y otros líderes empresariales. Su relación con el caso viene por las menciones provienen de agendas, registros de vuelo y contactos acumulados por Epstein a lo largo de los años.