“Por suerte lo hicimos”: Esquiadores rescatan a hombre atrapado bajo la nieve en California | VIDEO

Un episodio que pudo terminar en tragedia se convirtió en una historia de supervivencia gracias a la rápida reacción de dos esquiadores en el resort Palisades Tahoe, en California. Mientras descendían por una zona de nieve polvo, los deportistas se detuvieron de manera repentina y notaron algo inusual: las puntas de unos esquís que sobresalían de la superficie.

Ese detalle fue suficiente para que se dieran cuenta de que alguien estaba atrapado bajo la nieve. Al acercarse, confirmaron que un hombre se encontraba asfixiándose y lograron sacarlo a tiempo, salvándole la vida.

El testimonio de los rescatistas

Uno de los esquiadores, Carson Schmidt, relató la experiencia con asombro:

“Por alguna razón nos detuvimos y por casualidad vimos las puntas de los esquís en la nieve, y por suerte lo hicimos”, explicó.

El rescate fue posible gracias a la atención y la intuición de los deportistas, quienes actuaron con rapidez en un entorno donde cada segundo cuenta.

Avalanchas en Estados Unidos

En las últimas semanas, Estados Unidos ha enfrentado una serie de avalanchas mortales que han puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad montañista. El caso más grave ocurrió en Castle Peak, en la Sierra Nevada de California, donde un grupo de esquiadores y guías fue sorprendido por un alud durante una intensa tormenta invernal.

El Departamento del Sheriff del condado de Nevada confirmó que la avalancha impactó a 15 personas, entre ellas 11 esquiadores y cuatro guías. Las labores de rescate se realizaron en condiciones extremas, con fuertes nevadas y baja visibilidad.

En los días posteriores, los equipos lograron recuperar los cuerpos de nueve víctimas mortales, mientras que seis sobrevivientes fueron rescatados con vida.

El último cuerpo fue recuperado el 21 de febrero, cerrando así una de las tragedias más graves registradas en la región en los últimos años.