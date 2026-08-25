Tiroteo e incendio en Montana, Estados Unidos, deja varias víctimas, incluidos niños

Un tiroteo ocurrido en una vivienda de Billings, Montana, terminó con la muerte de varios adultos y menores, según informó el sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O’Donnell. El agresor, cuya relación con la familia aún no ha sido esclarecida, se quitó la vida con un disparo autoinfligido tras incendiar la casa.

Medios locales confirmaron que al menos ocho personas murieron, incluidos los adolescentes Landon y Charlotte Ghekiere, de 15 y 12 años. La vivienda fue incendiada en cuestión de minutos, atrapando a algunos de los familiares en su interior. Una persona sobrevivió y fue trasladada al hospital, aunque su estado de salud no ha sido detallado.

El sheriff O’Donnell explicó que la recuperación de pruebas se ha visto dificultada por el incendio y el agua utilizada para sofocarlo. La Oficina del Sheriff del condado de Yellowstone y otras agencias trabajan para esclarecer los motivos del ataque. El jefe de bomberos de Billings, Matt Hoppel, señaló que la falta de bocas de incendio en la zona complicó la respuesta de los equipos de emergencia.

Los dos menores fueron homenajeados en línea por familiares y amigos. Landon, que se preparaba para iniciar su segundo año en la escuela secundaria, fue descrito como un joven cariñoso y protector. Charlotte, a punto de comenzar séptimo grado, fue recordada como una niña divertida y curiosa, con pasión por explorar la naturaleza.

El ataque se suma a la crisis de violencia armada en Estados Unidos. Según el conteo de Gun Violence Archive, en lo que va de 2026 se han registrado 314 tiroteos masivos en el país.