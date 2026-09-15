Detienen a mexicano tras investigar red de laboratorios clandestinos de droga en Nigeria

La Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA) anunció la captura de Arturo Carrera Loaiza, identificado como capo mexicano, en una operación realizada en el aeropuerto de Lagos cuando intentaba huir del país. El arresto es el resultado de una serie de acciones contra cárteles transnacionales que buscan instalar laboratorios clandestinos en comunidades rurales y bosques de Nigeria.

El presidente de la NDLEA, Brigadier General Mohamed Buba Marwa, informó en rueda de prensa que la detención de Loaiza fue posible tras meses de investigación sobre una red criminal vinculada a laboratorios industriales de metanfetamina descubiertos en los estados de Ogun, Oyo y Ebonyi.

La NDLEA de Nigeria detuvo al mexicano Arturo Carrera Loaiza, acusado de liderar una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Ogun, Oyo y Ebonyi. Especial

En mayo de 2026, la NDLEA detuvo a tres ciudadanos mexicanos y siete colaboradores nigerianos en un escondite forestal en Ogun. Un mes después, otro mexicano y cuatro nigerianos fueron capturados en un laboratorio clandestino en la aldea de Tapa, estado de Oyo. Durante esas operaciones se incautaron grandes cantidades de metanfetamina y precursores químicos.

Las indagatorias revelaron que José Villa Ochoa, mexicano con experiencia en la elaboración de metanfetaminas arrestado en Oyo, había sido reclutado por Arturo Carrera Loaiza. Con apoyo internacional, los agentes obtuvieron imágenes de Loaiza vestido con bata de laboratorio azul, rodeado de equipo de producción de drogas.

La NDLEA de Nigeria detuvo al mexicano Arturo Carrera Loaiza, acusado de liderar una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Ogun, Oyo y Ebonyi. Especial

El 30 de agosto, agentes de la NDLEA localizaron una propiedad en construcción en Isiata Ugoni Okposi, estado de Ebonyi, vinculada a John Samuel Ivo Okike. Testimonios de trabajadores y el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia confirmaron la presencia de Loaiza en el lugar y el traslado de químicos y equipos de laboratorio hacia una casa aislada bajo custodia de Nwanja Obasi.

En el operativo se decomisaron deshidratadores con restos de metanfetamina, más de 442 kg de acetona, 37 kg de tolueno, ácido clorhídrico, P2B y otros químicos, además de condensadores, reactores, básculas y quemadores de gas.

La NDLEA de Nigeria detuvo al mexicano Arturo Carrera Loaiza, acusado de liderar una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Ogun, Oyo y Ebonyi. Especial

Marwa aseguró que Nigeria “no se convertirá en refugio para cárteles transnacionales”, y destacó que la captura de Loaiza y el desmantelamiento de las instalaciones en Ebonyi confirman la capacidad de la NDLEA para enfrentar organizaciones criminales internacionales.

Añadió que las investigaciones continuarán hasta desarticular toda la red, incluidos financiadores y cómplices locales.