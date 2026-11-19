El empresario mexicano Juan Manuel “El Mono” Muñoz fue detenido en Madrid por agentes de la Policía Nacional española en cumplimiento de una solicitud provisional de extradición presentada por Estados Unidos, donde es investigado por presuntos delitos relacionados con fraude financiero, contrabando de productos petrolíferos y lavado de dinero.

Tras su arresto, fue presentado ante la Audiencia Nacional de España, donde rechazó voluntariamente ser extraditado a territorio estadounidense.

Durante su comparecencia, Muñoz manifestó que se opondrá al proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.

El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso determinó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza mientras continúa el procedimiento judicial.

Estados Unidos lo investiga por delitos financieros y energéticos

Las autoridades estadounidenses buscan a Muñoz por presuntos delitos relacionados con fraude a través de transferencias bancarias, contrabando de hidrocarburos y operaciones de lavado de capitales.

No es la primera ocasión en que el empresario enfrenta procesos judiciales internacionales.

En marzo de 2016 fue detenido en Madrid durante una investigación en la que autoridades españolas aseguraron equipos informáticos y documentación financiera.

Posteriormente, en 2017, fueron arrestados varios personas de su entorno, incluidos familiares cercanos, dentro de una investigación sobre presuntas operaciones de blanqueo de capitales.

España autorizó su entrega a Estados Unidos y en febrero de 2019 fue trasladado a Texas para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, armas y lavado de dinero.

Durante ese proceso, cinco de los seis cargos originalmente presentados fueron retirados.

Muñoz se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y recibió una condena equivalente al tiempo que ya había permanecido detenido, por lo que recuperó la libertad en mayo de 2019.

También enfrentó investigaciones en México

En mayo de 2025 fue nuevamente detenido en Torreón, Coahuila, en una investigación relacionada con presuntas amenazas y posesión simple de narcóticos.

La investigación surgió tras el aseguramiento de una unidad vinculada al transporte de combustible presuntamente de procedencia ilícita; sin embargo, un juez ordenó su liberación bajo medidas cautelares.

Meses después, autoridades realizaron un cateo en el rancho Paola, inmueble relacionado con el empresario en el municipio de Arteaga, donde localizaron una pipa, múltiples tanques con combustible y una caja de tráiler con números de identificación aparentemente alterados.