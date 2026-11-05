Detiene en Colombia a juez mexicano ligado a Ryan James Wedding, narcotraficante y exatleta olímpico

Luis Benítez Alcántara, juez federal mexicano, fue detenido el domingo en Colombia, señalado por autoridades estadounidenses de recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación bajo fianza del segundo al mando de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense y exatleta olímpico.

La detención se realizó en cumplimiento de una acusación formal de nueve cargos presentada por un gran jurado de Estados Unidos. En ella, Benítez Alcántara es señalado de complicidad tras el hecho, al presuntamente utilizar su cargo para ayudar a un integrante de la organización criminal de Wedding y obstaculizar o impedir su captura, procesamiento judicial o castigo.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el arresto mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que destacó la colaboración entre la agencia estadounidense y sus socios para localizar y detener al exjuez mexicano.

De acuerdo con Patel, Benítez Alcántara se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y habría aceptado 2 millones de dólares para conceder la libertad bajo fianza y ordenar la puesta en libertad de un colaborador cercano de Wedding.

El funcionario estadounidense afirmó que el juez presuntamente utilizó su posición dentro del sistema judicial mexicano para favorecer al integrante de la organización criminal.

Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos por complicidad tras el hecho, debido a que presuntamente habría asistido al individuo beneficiado por la decisión judicial con el propósito de dificultar o impedir que fuera capturado, procesado o castigado.

La acusación contra el juez está relacionada con las actividades de la organización encabezada por Ryan James Wedding, un canadiense y exatleta olímpico que figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Según las declaraciones de Kash Patel, Wedding dirigía una organización criminal transnacional multimillonaria que operaba como el mayor proveedor de cocaína hacia Canadá.

La estructura tenía conexiones en Colombia, México y Estados Unidos, desde donde desarrollaba sus operaciones de tráfico de drogas.