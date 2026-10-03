Despliegue en frontera de Texas fue respuesta a tiroteos a oficiales de EU: Pentágono

El Pentágono informó este sábado que desplegó 500 tropas a la frontera de Texas con México en respuesta a un tiroteo desde Tamaulipas a oficiales federales que detuvieron a un grupo de migrantes.

“Los disparos iniciales vinieron del lado mexicano, y el personal de la Guardia Costera devolvió los disparos”, dijo un oficial a la publicación especializada Stars and Stripes, que cubre a las fuerzas armadas.

“No se reportaron heridos a la Guardia Costera ni de otras instituciones, y no se reportaron daños a los activos o equipos de la Guardia Costera”, agregó.

El tiroteo ocurrió la semana pasada a unos 75 kilómetros al este de Reynosa, según la ubicación que proporcionó la Guardia Costera. Ninguna institución reportó datos sobre el grupo de migrantes detenido.

La información sobre el despliegue en respuesta a tiroteo fue replicada en innumerables sitios electrónicos de noticias.

La Guardia Costera desplegó hace aproximadamente un año el operativo Muro en el Río, que proporciona lanchas y tropas para patrullar el río entre los Estados Unidos y México en un tramo de unos 380 kilómetros a lo largo de la ribera del Valle del Río Grande.

Esta mañana autoridades mexicanas informaron de un despliegue de 150 tropas en “operativo espejo”, es decir en despliegue paralelo al de los cientos de tropas estadunidenses a su lado del Río Bravo.