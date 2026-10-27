Desmantelan en Florida red vinculada al Cártel de Sinaloa; aseguran más de 500 kilos de cocaína

Autoridades de Florida anunciaron el desmantelamiento de una presunta organización de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, en una operación que calificaron como una de las más importantes registradas en la región de Tampa Bay.

La investigación comenzó el 11 de julio de 2026 con la incautación de 60 kilogramos de cocaína, valuados en más de 2.1 millones de dólares, y la detención de un distribuidor local identificado como Daniel Pinellas.

De acuerdo con las autoridades, la organización utilizaba tractocamiones como fachada para transportar cargamentos de droga desde El Paso, Texas, hasta distintas casas de seguridad ubicadas en el condado de Hillsborough, Florida.

Los investigadores estiman que la red introdujo más de 500 kilogramos de cocaína en la región entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

Según la fiscalía, la estructura criminal implementó métodos para separar el movimiento del dinero del traslado de los narcóticos con el fin de proteger a los mandos superiores y dificultar su vinculación directa con las operaciones ilícitas.

Hasta el momento, las autoridades han imputado a diez personas relacionadas con la organización.

Entre los principales acusados se encuentra Daniel Pinellas, señalado como distribuidor clave en la zona de Tampa Bay. Las autoridades informaron que enfrenta una fianza de 10.1 millones de dólares y una pena mínima obligatoria que podría derivar en cadena perpetua si es declarado culpable.

También fue acusado Eric Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”, identificado como presunto responsable del traslado transfronterizo de la droga. Su caso se mantiene bajo una fianza de 30 millones de dólares.

Asimismo, fue procesado un presunto coordinador logístico establecido en El Paso, quien enfrenta una fianza de 10 millones de dólares.

Investigación se extendió hasta la frontera con México

Tras las primeras capturas realizadas en julio, los investigadores ampliaron las pesquisas y siguieron pistas que los llevaron hasta Texas y diversas zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que lograron identificar la estructura completa de suministro y distribución que presuntamente abastecía a organizaciones criminales en Florida.

El operativo fue resultado de la colaboración entre la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), la Policía de El Paso y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La investigación también contó con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, funcionarios aseguraron que el caso representa uno de los mayores golpes recientes contra las redes de narcotráfico que operan entre la frontera sur y el estado.

La Oficina Estatal de Procesamiento Penal de Florida informó que durante el último año y medio duplicó el número de casos procesados, triplicó las investigaciones relacionadas con narcotráfico y aumentó en más de 50% su tasa de condenas.