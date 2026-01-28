Descongelan fondos sancionados por EU; prometen aplicación de transparencia

CARACAS.—Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como parte de una “agenda de trabajo” con su homólogo estadunidense Donald Trump.

“Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez al encabezar la inauguración del nuevo Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas (HUC). No especificó un monto.

“Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países”, añadió.

La dirigente anunció además que “inmediatamente” que esos fondos sean ingresados, los ciudadanos tendrán acceso a “una aplicación donde van a poder ver los proyectos que se están ejecutando y los ingresos que allí se están reportando producto del desbloqueo de recursos de Venezuela”.

Trump impuso en 2019, durante su primer gobierno, una batería de sanciones contra el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro, incluido un embargo petrolero. Además, congeló dinero del país en cuentas internacionales, que Maduro estimó en 2022 en unos 30 mil millones de dólares.

Descarta comicios

El hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro descartó que se declare la “falta temporal” del líder chavista, tras su captura por parte de EU, un paso necesario para convocar elecciones presidenciales en Venezuela.

Cuando la máxima corte del país emitió el 3 de enero la sentencia que otorgó el control del país a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, habló de “ausencia forzosa”, un término inexistente en la ley.