Denuncian que el ICE trata de deportar a mexicano que atropelló uno de sus agentes

La abogada que representa al mexicano Miguel Ángel Parra Hernández, a quien un conductor del ICE atropello el sábado, denunció que esa agencia federal intenta sacar al inmigrante del hospital en que se encuentra y teme que sea con intención de deportarlo o incomunicarlo en un centro de detenciones, a medida que aparecen testigos.

Kim Bruno, la abogada, dijo que ya han sido varios intentos de parte de ICE por sacar del hospital a Parra Hernández.

Pedimos a todas las autoridades que esté en su poder que nos ayuden, que no muevan a mi hermano del hospital, porque se encuentra en un estado crítico”, dijo Rodolfo Parra, hermano del migrante hospitalizado.

Los intentos del ICE de llevarse al hombre con triple fractura en una pierna, desde la cadera hasta el tobillo, podrían responder al hecho de que el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, inició una investigación independiente y adelantó que muy pronto presentará cargos criminales.

Además de evidencias como un video en que se ve que el conductor del ICE habría embestido intencionalmente a Parra Hernández, la fiscalía ha localizado cuatro testigos presenciales, incluidos dos migrantes que iban detenidos en la parte trasera del mismo vehículo que atropelló al migrante mexicano, un migrante que huyó y otra persona.

Nidia Delfín, hermana de uno de los migrantes detenidos que fueron testigos, dijo que su hermano Luis le pidió que informara a las autoridades del condado que él vio todo lo ocurrido.

La fiscalía podría solicitar a través de una corte superior en Texas que la administración Trump otorgue a los cuatro testigos y posiblemente al migrante atropellado, visas tipo U que protegen a víctimas y a testigos protegidos.

Mientras tanto el ICE ha rechazado todas las acusaciones a su conductor involucrado. Dijo en mensaje que “las acusaciones de que el ICE atropelló intencionalmente a Miguel Parra Hernández son imprudentes y falsas. Los hombres y mujeres del ICE tienen responsabilidad de hacer cumplir la ley y se rigen por los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”.