Detienen en Alemania a mexicano que transportaba 90 reptiles ocultos en botellas y calcetines

Las autoridades aduaneras de Alemania interceptaron a un ciudadano mexicano que intentó ingresar al país con 90 reptiles escondidos en su equipaje, entre ellos serpientes venenosas, víboras, serpientes de cascabel e iguanas.

De acuerdo con la oficina de aduanas de Colonia, el hombre, de 45 años y de profesión bombero, fue detenido en septiembre en el aeropuerto de esa ciudad después de que agentes detectaran un comportamiento inusual y decidieran someterlo a una prueba de detección de drogas.

Los resultados revelaron que había consumido cocaína, por lo que los agentes procedieron a inspeccionar su equipaje.

Durante la revisión, los funcionarios encontraron cerca de 90 reptiles ocultos en recipientes de plástico, envases de champú y crema, así como en calcetines dentro de la maleta.

Entre los ejemplares localizados había 37 serpientes venenosas y 55 lagartos de distintas especies, incluidos ejemplares de iguana.

Mis compañeros del aeropuerto están acostumbrados a todo tipo de recuerdos de viaje en las maletas, pero nunca antes habíamos tenido 37 serpientes venenosas y 55 lagartos procedentes de México”, señaló el portavoz de aduanas, Jens Ahland.

Las autoridades informaron que la mayoría de los reptiles seguían vivos al momento del hallazgo.

Sin embargo, aproximadamente 30 animales murieron durante el viaje o poco después de ser rescatados debido a las condiciones en las que eran transportados.

Los ejemplares sobrevivientes fueron trasladados a una granja especializada en serpientes ubicada en el centro de Alemania, donde permanecen bajo cuidado.

Según la investigación preliminar, el ciudadano mexicano llegó a Alemania procedente de Ciudad de México con escala en Estambul.

El hombre declaró a las autoridades que transportaba los animales como un favor para un conocido de origen brasileño.

Las autoridades alemanas le negaron la entrada al país y ordenaron su retorno. Un día después de su llegada fue enviado de regreso a Estambul.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades analizan posibles infracciones relacionadas con el transporte y tráfico ilegal de especies.

Con información de AFP.