Detienen a 95 personas ligada a red de abuso infantil en América Latina y Europa

Una operación internacional coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) culminó con la detención de 95 personas presuntamente vinculadas con la producción, distribución y comercialización de material de explotación y abuso sexual infantil en América Latina y Europa.

Las acciones se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2026 mediante cuatro operativos paralelos en los que participaron 17 países de ambas regiones, enfocados en desmantelar redes que utilizaban aplicaciones de mensajería y criptomonedas para difundir contenido ilegal relacionado con menores de edad.

De acuerdo con Interpol, las investigaciones identificaron el uso de aplicaciones de mensajería para captar menores, coordinar abusos, compartir material ilícito, establecer contacto entre agresores y procesar pagos mediante activos digitales.

Como resultado de la operación fueron ejecutadas 127 órdenes de cateo y se logró rescatar a un menor de edad.

Los detenidos pertenecen a 17 países distintos y, según los datos de la investigación, aproximadamente el 89 son hombres y 11 mujeres.

Uno de los casos más relevantes se registró en Colombia, donde las autoridades protegieron a una niña de cinco años y arrestaron a su padre, acusado de producir y vender material de abuso sexual infantil a través de internet.

La investigación fue apoyada por la base de datos de explotación sexual infantil de Interpol, que permitió relacionar archivos generados durante varios años y confirmar que la víctima había sido abusada desde que tenía aproximadamente un año de edad.

En Panamá fue detenido el presunto administrador de un grupo dedicado a difundir material de explotación infantil que contaba con más de 700 usuarios.

Las autoridades ecuatorianas identificaron a un integrante de una red de intercambio de contenido ilegal y durante los cateos localizaron más de cuatro mil archivos y cerca de 15 gigabytes de imágenes relacionadas con abuso infantil.

Detectan participación de adolescentes

La investigación también reveló la participación de adolescentes dentro de algunos grupos de mensajería.

Autoridades de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y España detectaron menores involucrados tanto en la solicitud como en la distribución de material ilegal, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación abiertas en esos países.

En Argentina fue detenido un sospechoso acusado de mantener contacto con más de 260 niñas de diferentes nacionalidades.

Según las autoridades, el individuo presuntamente obtenía imágenes y videos mediante extorsión sexual y amenazaba a las víctimas cuando intentaban negarse a enviar nuevo contenido.

Stephen Fry, director ejecutivo de apoyo a las investigaciones de Interpol, señaló que la información recopilada durante los operativos confirma el creciente uso de plataformas digitales para monetizar la explotación sexual infantil.

El funcionario subrayó que detrás de cada archivo compartido existe una víctima que continúa siendo afectada cada vez que ese material vuelve a circular en internet.