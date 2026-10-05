Deisseroth, Hegemann y Nagel ganan el Nobel de Medicina 2026 por optogenética

El Premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes al científico estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética, una disciplina que ha permitido estudiar cómo determinadas células nerviosas participan en procesos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

El reconocimiento fue anunciado por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, en Estocolmo. Según el Comité Nobel, sus trabajos han transformado el estudio del cerebro al permitir activar o inhibir grupos específicos de neuronas mediante la luz.

La investigación de Deisseroth, psiquiatra y neurólogo estadounidense, junto con los trabajos de Hegemann y Nagel, podría contribuir al desarrollo de tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, entre ellos la enfermedad de Parkinson y la epilepsia. El alcance clínico de esta tecnología todavía se encuentra en investigación.

Foto: AFP.

¿Qué es la optogenética y por qué fue reconocida?

Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar circuitos neuronales relacionados con recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para distintos trastornos neurológicos y psiquiátricos. El método combina herramientas de la genética con el uso de la luz para controlar la actividad de células nerviosas.

El Comité Nobel destacó que esta aproximación ha abierto nuevas posibilidades para observar y manipular la actividad cerebral con precisión. Los descubrimientos reconocidos en 2026 se basan en el conocimiento de proteínas capaces de responder a la luz y convertir ese estímulo en señales que modifican la actividad de las células.

En medicina clínica, los investigadores utilizan la optogenética para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual. El objetivo es aprovechar la respuesta a la luz de determinadas proteínas para recuperar parcialmente funciones que se han perdido, aunque esta línea de investigación continúa en desarrollo.

Una herramienta para estudiar el cerebro

La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro”, señaló el Comité Nobel.

El reconocimiento coloca a la optogenética en el centro de la investigación contemporánea sobre el sistema nervioso. Sus aportaciones permiten estudiar la relación entre la actividad neuronal y conductas específicas, fundamental para comprender enfermedades del cerebro y otros trastornos neurológicos y psiquiátricos de impacto.

Los tres galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un premio de 12 millones de coronas suecas (1.2 millones de dólares), que será repartido entre ellos. La ceremonia oficial de entrega se realizará en Estocolmo el 10 de diciembre, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.

*mcam