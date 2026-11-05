Decomisan más de 3 mil tarántulas ocultas en maletas en el aeropuerto de Perú

Las autoridades peruanas decomisaron más de 3 mil tarántulas que eran transportadas de manera clandestina por tres ciudadanos europeos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, cuando intentaban sacarlas del país con destino a Alemania.

La intervención fue realizada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, tras recibir una denuncia anónima a través de la plataforma Alerta Serfor.

Según las autoridades, los arácnidos estaban escondidos en medias rotuladas y distribuidos en tres maletas pertenecientes a los viajeros, identificados como dos ciudadanos alemanes y un ciudadano polaco.

Los sospechosos fueron interceptados cuando se encontraban en la zona de embarque del aeropuerto, a punto de abordar un vuelo internacional rumbo a Alemania.

La especialista de Serfor, Cora Suárez, explicó que durante la inspección se hallaron ejemplares en distintas etapas de desarrollo.

Acondicionadas en medias dentro de tres maletas encontramos a las tarántulas en diferentes estadios, desde huevos, crías y adultos”, señaló.

Las autoridades indicaron que los ejemplares pertenecen a varias especies procedentes de diferentes regiones de Perú, entre ellas Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco y La Libertad.

Más de 3 mil tarántulas fueron encontradas ocultas en maletas de tres ciudadanos europeos que intentaban sacarlas ilegalmente de Perú con destino a Alemania. Especial

Entre los especímenes decomisados figuran ejemplares de los géneros Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna y Avicularia.

Serfor señaló que algunos animales todavía están siendo estudiados y podrían corresponder a especies que aún no han sido descritas formalmente por la ciencia.

Además, entre los ejemplares identificados se encuentra Pamphobeteus antinous, considerada una especie vulnerable y protegida por la legislación peruana.

Investigan posible tráfico internacional de fauna

De acuerdo con las primeras investigaciones, las tarántulas presuntamente iban a ser destinadas a actividades de colección, investigación y mascotismo fuera de Perú.

Los tres extranjeros fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional especializados en delitos ambientales y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Las autoridades también indicaron que uno de los detenidos sería un investigador reconocido por sus estudios sobre tarántulas, una circunstancia que forma parte de las líneas de investigación abiertas.

La legislación peruana establece que la exportación ilegal de fauna silvestre protegida constituye un delito ambiental.

Dependiendo de las circunstancias y de la especie involucrada, los responsables pueden enfrentar penas de entre tres y ocho años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas.