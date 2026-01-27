Ve Rushdie más cerca la violencia y el peligro; estrenan documental sobre su atentado

El escritor Salman Rushdie consideró que el espantoso ataque con cuchillo que casi le quitó la vida es un ejemplo de la violencia desatada por líderes políticos sin escrúpulos, y advirtió que “ahora todos están en peligro” en un Estados Unidos cada vez más enardecido.

El narrador británico-estadunidense estuvo presente el domingo en el estreno del documental Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie sobre el atentado que sufrió en 2022, en el Festival de Cine de Sundance.

La idea del peligro y la violencia ahora está cerca de todos en este país”, dijo en el festival que se celebra en Park City hasta el 1 de febrero. “Creo que ahora todos están en peligro”.

El documental, dirigido por Alex Gibney, se basa en el libro Knife (Cuchillo), las memorias que relatan el espeluznante ataque y sus secuelas.

Rushdie participaba en un evento en Chautauqua, Nueva York, cuando Hadi Matar, de 24 años, saltó al escenario y lo apuñaló 15 veces.

La brutal agresión dejó a Rushdie con lesiones que le cambiaron la vida, incluida la pérdida del ojo derecho.

Sus comentarios sobre la violencia política ocurren cuando el presidente Donald Trump ha intensificado las redadas contra migrantes indocumentados en varias ciudades, especialmente en Mineápolis, donde agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos este mes.

Rushdie opinó que el brutal ataque en su contra era un ejemplo de “algo más grande”.

La violencia es ese algo, la violencia desatada por los inescrupulosos que usan a los ignorantes para atacar... la cultura”, refirió.

La película de Gibney utiliza un video de la agresión contra Rushdie, filmado por los organizadores del evento y los asistentes: así como imágenes íntimas rodadas por su esposa, Rachel Eliza Griffiths, durante seis semanas mientras el autor yacía gravemente herido en el hospital.

