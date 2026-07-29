Terremoto en Japón deja al menos 17 muertos y seis personas sin signos vitales

Al menos 17 personas han muerto a causa del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió esta semana el suroeste de Japón, según un nuevo balance dado a conocer por las autoridades locales.

La oficina de gestión de desastres de la prefectura de Kumamoto reportó además seis personas "sin signos vitales" y otras cinco en estado crítico tras el potente sismo del martes.

El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

Los rescatistas luchaban el miércoles entre los enmarañados escombros de un centro comercial colapsado en busca de posibles sobrevivientes atrapados.

Ocho personas fueron rescatadas de entre los escombros de un centro comercial parcialmente derrumbado cerca de la ciudad de Kumamoto, que quedó destrozado por lo que parece haber sido una explosión aproximadamente una hora después del terremoto del martes. De ellas, tres han fallecido.

El epicentro del terremoto se situó a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Kumamoto, la mayor ciudad del centro de Kyushu, con una población de alrededor de 700.000 habitantes.

En la cercana ciudad de Yatsushiro —una de las zonas más afectadas—, muchas viviendas presentaban daños en los tejados y algunos edificios se habían derrumbado. Las carreteras que conducen a esta localidad costera presentaban grietas y deformaciones en algunos tramos, y muchos comercios permanecían cerrados.

Un hospital de la ciudad de Uki, cerca del epicentro, dijo que un corte de electricidad provocado por el terremoto le impedía funcionar con normalidad.

Se ha convertido en una especie de hospital de campaña", declaró el jefe del departamento administrativo a la NHK. Otro hospital de la ciudad indicó que había suspendido las admisiones, ya que no podía atender más casos de urgencia tras haber acogido a 86 heridos tras el terremoto, entre ellos tres con lesiones graves.

Varios pasajeros que viajaban en trenes de alta velocidad en el momento del terremoto también resultaron heridos, según los operadores, que tras el terremoto suspendieron inmediatamente todos los servicios.

Carreteras y edificios resultaron dañados por el terremoto que sacudió el suroeste de Japón. AFP

La atención pública se centraba en el derrumbe del centro comercial Aeon, el mayor de la prefectura.

Japón refuerza respuesta sísmica nacional

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen varias placas tectónicas. Cada año registra miles de temblores de distinta intensidad, por lo que cuenta con estrictos códigos de construcción antisísmica, sistemas de alerta temprana y simulacros permanentes para reducir el impacto de estos fenómenos.

Tras el terremoto, el Gobierno japonés movilizó efectivos de las Fuerzas de Autodefensa, bomberos, policías y equipos especializados para apoyar las labores de búsqueda, rescate y distribución de ayuda humanitaria.

También se habilitaron refugios temporales para las personas que perdieron sus viviendas o permanecen sin acceso a servicios básicos, mientras continúan las evaluaciones de daños en carreteras, puentes e infraestructura pública.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de réplicas, un fenómeno habitual después de terremotos de gran magnitud. La Agencia Meteorológica de Japón suele advertir que estos movimientos secundarios pueden prolongarse durante días o incluso semanas, por lo que recomienda evitar edificios dañados y permanecer atentos a la información oficial mientras avanzan las tareas de recuperación.