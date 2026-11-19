Un tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable a Christian Emmanuel Sanon, pastor con nacionalidad haitiana y estadounidense, por su participación en la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021.

El acusado, de 67 años, fue hallado culpable de los ocho cargos que enfrentaba, entre ellos conspiración para asesinar o secuestrar a una persona, por lo que podría recibir una condena de cadena perpetua.

Según la acusación, Sanon participó en la planificación de una operación destinada inicialmente a derrocar a Moïse y asumir él mismo la presidencia de Haití.

Los fiscales sostuvieron que el proyecto contemplaba la colaboración de empresas privadas de seguridad con sede en Florida, cuyos directivos habrían financiado la operación con la expectativa de obtener contratos gubernamentales una vez concretado el cambio de poder.

De acuerdo con la investigación, la conspiración evolucionó con el tiempo y pasó de buscar la destitución del mandatario a planear su asesinato.

El 6 de julio de 2021, un grupo de mercenarios colombianos irrumpió en la residencia presidencial en Puerto Príncipe y asesinó a tiros a Jovenel Moïse.

Durante el ataque también resultó herida su esposa, Martine Moïse, quien sobrevivió y recientemente anunció su intención de competir en las próximas elecciones presidenciales previstas para el próximo año.

La muerte del mandatario desencadenó una prolongada crisis política e institucional que se extendió durante años y contribuyó al fortalecimiento de grupos armados y pandillas en distintas regiones del país.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la trama incluía la coordinación de recursos financieros, armas, logística y personal destinado a ejecutar la operación en Haití.

Decenas de personas fueron investigadas por su presunta participación en el complot y varios acusados han sido procesados en tribunales estadounidenses.

Entre los condenados figuran directivos de empresas de seguridad que, según los fiscales, respaldaron la conspiración.

Defensa anuncia apelación

El veredicto fue emitido tras un juicio que se prolongó durante ocho semanas en una corte federal de Miami.

La defensa de Christian Emmanuel Sanon rechazó las conclusiones del jurado y anunció que apelará la sentencia, insistiendo en que su cliente es inocente de los delitos imputados.

Desde entonces, el país ha enfrentado una creciente violencia asociada a grupos criminales que controlan amplias zonas del territorio, pese al despliegue de fuerzas internacionales de apoyo a la seguridad.