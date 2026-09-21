Datavault AI y Cutting-Edge Sports Management anuncian Dream Bowl XV y lanzan el primer Bowl Combine

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ: DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), ha anunciado hoy Dream Bowl XV.

El partido será la edición del 15.º aniversario del principal escaparate de fútbol americano universitario para talentos elegibles para el draft profesional de todas las divisiones universitarias y programas de la NAIA. Se celebrará el domingo 17 de enero de 2027 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y está previsto que se emita a nivel nacional por ESPN.

Dream Bowl XV da continuidad al papel de Datavault AI como socio de licencias de propiedad intelectual y patrocinador oficial de The Dream Bowl junto a Cutting-Edge Sports Management. El evento se basa en el debut de la compañía en Dream Bowl XIV. Desde 2013, The Dream Bowl ha honrado el legado del Dr. Martin Luther King Jr. y ha brindado a atletas universitarios que no han recibido suficiente reconocimiento la oportunidad de cerrar su etapa universitaria con una experiencia de nivel profesional ante ojeadores profesionales.

Como novedad para Dream Bowl XV, Cutting-Edge Sports Management y Datavault AI introducirán un Bowl Combine que ofrecerá a los estudiantes-atletas elegibles una vía directa para formar parte de la plantilla del partido. Datavault AI organizará el combine como evento promocional a través de su negocio de servicios de registro de eventos, Event Citadel™, combinado con las tecnologías de acreditación VerifyU™ y de eventos de API Media, con tecnología ADIO® habilitada en todo el recinto. El combine está diseñado para evaluar a los estudiantes-atletas por su rendimiento, no por su trayectoria. Varias tecnologías de Datavault AI están destinadas a respaldar la acreditación y un registro verificable de los resultados de cada atleta en el combine: DataScore®, DataValue®, Information Data Exchange® ("IDE®") y la plataforma NIL Vault™ ("NILv™").

"Quince años después, The Dream Bowl sigue teniendo un único objetivo: poner a los jugadores en un escenario que esté a la altura del trabajo que ya han realizado. Volver al AT&T Stadium para Dream Bowl XV y añadir un Bowl Combine que pueda incorporar a dos estudiantes-atletas elegibles a la plantilla con minutos de juego reales es nuestra forma de mantener vivo el sueño para la próxima generación", afirmó Neil Malvone, fundador y CEO de Cutting-Edge Sports Management y The Dream Bowl.

"The Dream Bowl es el lugar donde el rendimiento se mide por lo que realmente es. En Dream Bowl XIV demostramos que los recuerdos deportivos tokenizados y los datos verificados de los atletas pueden convivir en una única infraestructura. Con DataScore, DataValue, IDE y NILv, los atletas obtienen ahora un registro verificable de lo que hicieron, no de a quién conocen. Otorgar dos plazas en la plantilla de Dream Bowl XV y minutos de juego a través del Bowl Combine es el siguiente paso para igualar las oportunidades", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI.

"La diferencia entre lo bueno y lo excelente reside en pequeños márgenes: el detalle, la intención. Un Bowl Combine que pueda colocar a dos atletas elegibles en una plantilla de Dream Bowl es el tipo de segunda oportunidad que respeto. Preséntate. Haz el trabajo. Gánate la plaza", afirmó Mark Kerr, miembro del Salón de la Fama de UFC, personalidad de los medios deportivos, embajador de Datavault AI y protagonista de The Smashing Machine.

Fin de semana de Dream Bowl XV

Dream Bowl XV está previsto como un fin de semana de cuatro días dedicado al fútbol americano universitario y sus estrellas. Incluirá entrenamientos, el Bowl Combine, sesiones de evaluación de ojeadores profesionales y el partido en el AT&T Stadium el 17 de enero de 2027.

Datavault AI prevé desplegar sus tecnologías de tokenización, acreditación VerifyU e Information Data Exchange ("IDE") durante todo el fin de semana. Estas tecnologías están destinadas a permitir que las credenciales de los atletas y los resultados del combine sean autenticados, registrados y gestionados en una única plataforma. El despliegue forma parte de la estrategia de la compañía para comercializar sus plataformas en el ámbito del deporte y los eventos en directo. Cualquier programa adicional de interacción con aficionados o de recuerdos deportivos para Dream Bowl XV se anunciará por separado.

Los detalles sobre las entradas, la plantilla, los requisitos de elegibilidad para el combine y la retransmisión se publicarán en dreambowl.net a medida que se confirmen.

Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) está a la vanguardia de las experiencias de datos impulsadas por IA, la valoración y la monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Acoustic Sciences y Data Sciences.

La división Acoustic Sciences de Datavault AI cuenta con las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian®, así como con tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica de sonido espacial y multicanal de alta definición. Su propiedad intelectual abarca la sincronización temporal del audio, la sincronización y la cancelación de interferencias multicanal. La división Data Sciences aprovecha el potencial de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción, valoración y monetización segura de datos experienciales.

La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples sectores, entre ellos la concesión de licencias de software de computación de alto rendimiento para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y otros. Information Data Exchange® permite crear Gemelos Digitales y gestionar licencias de nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real con metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad.

El conjunto de tecnologías de la compañía es totalmente personalizable y ofrece automatización basada en IA y aprendizaje automático, integración con terceros, análisis detallados y datos, automatización de marketing y monitorización de publicidad.

La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania.

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