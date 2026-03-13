Cuba liberará 51 prisioneros como gesto de buena voluntad hacia el Vaticano

La noche del jueves, el gobierno de Cuba informó que en los próximos días liberará de manera anticipada a 51 prisioneros, en lo que calificó como un gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano. El comunicado de la cancillería destacó que la decisión se enmarca en las “estrechas y fluidas relaciones” entre el Estado cubano y la Santa Sede.

El anuncio llega en un momento de crecientes tensiones entre La Habana y Washington, donde el Vaticano ha jugado históricamente un papel de mediador. Cabe recordar que la Santa Sede fue clave en el proceso de deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2015, lo que otorga a este gesto un fuerte simbolismo político y diplomático.

Cuba ha registrado varios apagones generalizados desde finales de 2024. AFP

La información oficial no reveló los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron sancionados. Sin embargo, se precisó que se trata de personas que han cumplido “una parte significativa de la pena” y que han mantenido “buena conducta en prisión”.

El gobierno cubano subrayó que se trata de una “decisión soberana” y recordó que esta práctica se ha aplicado de manera habitual en las últimas tres décadas, beneficiando a 9,905 reclusos mediante indultos.

Críticas y denuncias contra el gobierno cubano

El anuncio se produce en paralelo a las denuncias de Amnistía Internacional, que ha señalado una “escalada de detenciones arbitrarias” en la isla. Para la organización, la liberación de un grupo de prisioneros no oculta la persistencia de un patrón de represión contra voces críticas y opositores políticos.

La medida puede interpretarse como un intento de mostrar apertura y disposición al diálogo internacional, especialmente en un escenario donde Cuba enfrenta presiones externas y cuestionamientos internos. Al mismo tiempo, refuerza la relación con el Vaticano, que históricamente ha buscado tender puentes entre La Habana y otras potencias.

Crisis humanitaria en Cuba

La ONU alertó en febrero de 2026 que Cuba enfrenta un riesgo de “colapso humanitario” debido a la falta de petróleo. El secretario general António Guterres expresó su preocupación por que sin combustible no es posible mantener servicios básicos como hospitales, transporte y distribución de alimentos. El embargo estadounidense, vigente desde 1962, y la caída del suministro venezolano han dejado a la isla en una situación de vulnerabilidad extrema.

México ha enviado más de 814 toneladas de víveres y bienes de primera necesidad en dos buques que arribaron a La Habana en febrero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno mantendrá la cooperación con el pueblo cubano, aunque aclaró que “por lo pronto” no habrá suministro de petróleo, dado el contexto de sanciones impulsadas por Estados Unidos.

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Por su parte, el gobierno estadounidense anunció un paquete adicional de seis millones de dólares en ayuda humanitaria, sumado a los tres millones enviados en enero tras el paso del huracán Melissa en 2025. Esta asistencia consiste en alimentos y productos básicos transportados desde Miami y distribuidos con apoyo de la Iglesia Católica y Cáritas.

La crisis ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible, afectando de manera directa a la población. Los apagones son frecuentes y el transporte público funciona de manera irregular. En La Habana, muchos ciudadanos han recurrido nuevamente al uso de bicicletas como alternativa de movilidad, recordando la crisis de los años 90 tras la caída de la Unión Soviética.

Con información de Reuters.