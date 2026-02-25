Cuba denuncia intento de "infiltración" de grupo armado con fines "terroristas" desde EU

El gobierno cubano denunció el miércoles que la lancha con matrícula estadounidense interceptada más temprano por guardacostas en aguas territoriales de la isla transportaba a personas armadas que pretendían realizar una "inflitración" desde Estados Unidos con "fines terroristas".

Cuba informó que cuatro ocupantes de la embarcación murieron y otros seis resultaron heridos durante un intercambio de disparos con guardias fronterizos de la isla.

Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas", informó un comunicado del Ministerio del Interior.

La nota precisa que en la embarcación se incautaron "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Todos los involucrados "son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta", precisa en su nuevo comunicado el Ministerio del Interior cubano, que detalla el nombre de los seis heridos y uno de los fallecidos.

Dos de los ocupantes de la lancha figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y que son buscadas por las autoridades cubanas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países, precisa la nota.

Las autoridades informaron además que detuvieron a otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos a la isla para facilitar la operación, quien confesó "sus acciones".

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un nuevo auge de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la interrupción, por parte de Caracas y bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.

EU pide investigar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo que ordenó abrir una investigación independiente en colaboración con otras fuerzas del orden estatales y federales, alegando que no se podía confiar en la versión cubana.

El representante republicano Carlos Giménez, cuyo distrito incluye el extremo sur de Florida, pidió una investigación federal, afirmando que el incidente suscitaba serias preocupaciones sobre el uso de fuerza letal contra una embarcación con registro estadounidense.

La lancha rápida se acercó a una milla náutica de un canal en Cayo Falcones, en la costa norte de Cuba, a unos 200 kilómetros al este de La Habana, cuando se le acercaron cinco miembros de una unidad de patrulla fronteriza cubana, informó Cuba. La embarcación abrió fuego, hiriendo al comandante cubano, según el comunicado.

No se identificó a ninguno de los muertos o heridos a bordo de la embarcación, pero Cuba dijo que estaba registrada en Florida con el número FL7726SH.

Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", dijo el ministerio en un comunicado.

Con información de AFP y Reuters.