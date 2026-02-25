Estados Unidos acusa a Irán de negarse a discutir su programa de misiles balísticos

El jefe de la diplomacia estadunidense, Marco Rubio, declaró este miércoles que Irán "se niega" a hablar de su programa balístico y que esto supone "un gran problema", antes de nuevas conversaciones previstas el jueves en Ginebra.

"El presidente (Donald Trump) desea soluciones diplomáticas. Las prefiere ampliamente. Por lo tanto, no calificaría el día de mañana más que como una serie de conversaciones que, espero, serán productivas, pero al final tendremos que hablar de otros temas además del programa nuclear", declaró Rubio durante una conferencia de prensa en San Cristóbal y Nieves.

También es importante recordar que Irán se niega a hablar con nosotros sobre los misiles balísticos, o a hablar de ello con cualquiera, y eso es un gran problema", dijo.

El martes, en su discurso ante el Congreso, Donald Trump había acusado a Irán de diseñar armas capaces de golpear a los Estados Unidos.

Irán "ya ha desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases" militares y "está trabajando para construir misiles que pronto podrán alcanzar los Estados Unidos", declaró el presidente estadunidense, quien ordenó el despliegue de una imponente armada militar en la región del Golfo.

Teherán rechazó este miércoles lo que calificó de "grandes mentiras" estadunidenses sobre su armamento.

Según un informe parlamentario estadunidense de 2025, el arsenal iraní puede alcanzar objetivos de hasta 3 mil kilómetros, es decir, menos de un tercio de la distancia hasta el territorio continental estadounidense.

La nueva insistencia de Washington en hablar del programa de misiles iraní se produce mientras el presidente Trump amenaza con intervenir militarmente en Irán.

Los negociadores iraníes llegaron por la noche a Ginebra, mostrando su optimismo en vísperas de nuevas conversaciones con Estados Unidos, en las que participarán el enviado estadunidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Después de que su programa nuclear fuera destruido, se les dijo que no intentaran reiniciarlo, pero aquí están. Los vemos constantemente tratando de reconstruir algunos de sus elementos. Por el momento no están enriqueciendo, pero están intentando llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo", agregó Rubio.

El presidente Trump había dicho haber "aniquilado" el programa nuclear iraní durante los ataques estadunidenses del pasado mes de junio.

Con información de AFP.