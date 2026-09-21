Zoológico de Cuba enfrenta apagones, escasez y falta de personal especializado

Por Lisandra COTS

Entre apagones, escasez de combustible y carencia de personal, el Zoológico Nacional de Cuba, hogar de casi un millar de animales, lucha por preservar una de las reservas genéticas más valiosas de la región.

En medio de la grave crisis económica y energética que atraviesa la isla de gobierno comunista, el parque ubicado a unos 20 kilómetros de La Habana brega por sostener una colección que incluye especies en peligro de extinción, como rinocerontes, tigres, jaguares e hipopótamos.

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"Aquí vienen los técnicos, lo mismo en bicicleta que en una carriola, que en una moto eléctrica, para poderles garantizar la comida y el agua a los animales todos los días", explica a la AFP Yoel Machado, jefe de bienestar animal del zoológico.Una reserva genética de importancia internacional

Inaugurado en 1984, el parque cuenta con el único grupo reproductor de rinocerontes negros fuera del continente africano y con una importante población de rinocerontes blancos. Tiene además la mayor manada de cebras de Grant del continente.

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"Aquí tenemos un valor genético elevado y de mucho, mucho valor internacional", afirma Machado.

Sin embargo, la crisis ha obligado a limitar los programas de reproducción.

"Preferimos tener el número que tenemos en estos momentos y que estén lo mejor posible", lamenta el experto.

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La razón es simple: cada nueva cría implica más alimentos, medicamentos y personal."No alcanza para todos"

En el área de grandes felinos, dos cachorros de tigre de Bengala de unos dos meses, uno de ellos blanco, juguetean bajo la mirada atenta de su madre.

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En el sector conviven:

Cinco tigres

Quince leones

Tres jaguares

Dos tejones

Estos animales deben ingerir unos siete kilogramos diarios de carne per cápita, con un día de ayuno semanal, pero la disponibilidad de alimentos es cada vez más incierta. A veces escasea la carne; otras, los cortes de electricidad dificultan su conservación.

"No hacemos nada con darles bastante comida y que nos dure tres días", explica Ángel Cordero, el veterinario a cargo del sector. Entonces "tenemos que limitarla para que alcance más tiempo", añade, tras limpiar el foso de los felinos y reponer el agua de sus bebederos.

Alimentar a los casi 1.000 animales de 84 especies que habitan en régimen de semicautiverio es uno de los mayores desafíos del zoológico, que funciona con recursos asignados por el Estado.

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Incluso cuando se consiguen los alimentos, el reto es distribuirlos en el parque de 345 hectáreas, debido a los problemas de combustible agravados por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero.

Ante las carencias, las donaciones privadas se han vuelto indispensables.

Cada lunes, Ana Fernández, una cubanoestadunidense nacida en el estado de Tennessee que vive en Cuba desde hace nueve años, dona productos cárnicos al zoológico.

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"Los animales no tienen por qué sufrir", afirma esta voluntaria de 50 años. "La parte triste es que algunos días no alcanza para todos".23 días sin electricidad y pérdida de personal

Recientemente, el zoológico pasó 23 días consecutivos sin electricidad, lo que también dejó sin suministro de agua a sus instalaciones.

Su director, Juan Carlos Corella, asegura que el colectivo de trabajadores "no se sentó a esperar que le cayeran las cosas del cielo".

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"Se trajeron pipas (camiones cisterna) de agua y se le buscaba la comida a los animales casi a diario", cuenta.

Pero admite que mantener el zoológico abierto se torna "muy difícil".

Los carnívoros requieren una media de media tonelada de carne diaria y los herbívoros, unas dos toneladas y media de productos frescos.

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A los problemas materiales se suma la pérdida de personal especializado.

Más de un tercio de los técnicos veterinarios ha abandonado el zoológico para buscar empleos mejor pagados, sobre todo en el creciente sector privado local.Esperanza, la dromedaria negra

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Pese a ello, en los últimos meses en el zoológico han nacido tigres, hienas, chacales y una dromedaria negra bautizada Esperanza, que es el primer ejemplar de su especie nacido en Cuba en tres décadas.