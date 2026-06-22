Crisis en Reino Unido: Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro

El primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión después de semanas de presiones internas en su partido ante la impopularidad del dirigente llegado al poder hace menos de dos años.

Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer en un discurso ante su residencia en Downing Street.

Menos de dos años después de que Starmer obtuviera una victoria electoral aplastante que prometía poner fin al caos político en Reino Unido, Starmer afirmó que estaba claro que su partido quería que se marchara.

Anunció que el plazo para presentar candidaturas para sustituirlo se abrirá el 9 de julio. Sin embargo, su rival, Andy Burnham, es el claro favorito.

"La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales; he escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado", afirmó.

En su comparecencia, Starmer explicó que había comunicado su decisión al rey Carlos III y que había pedido a su partido establecer un calendario de sucesión que empezará el 9 de julio y debería estar terminado antes del regreso de las sesiones parlamentarias en septiembre.

Haré todo lo que esté en mi mano para asegurar una transferencia de poder conforme a las normas", aseguró.

La presión sobre Starmer en el Reino Unido llevaba meses aumentando

La amenaza para Starmer, que se ha ido acumulando durante meses, se agudizó considerablemente el viernes cuando Burnham, alcalde del Gran Mánchester, ganó de forma contundente las elecciones parlamentarias para volver a Westminster, derrotando a un candidato del partido Reform UK de Nigel Farage, que ha liderado las encuestas nacionales durante más de un año.

La victoria dio esperanzas a los diputados laboristas de que Burnham, un político de carrera conocido por sus dotes comunicativas, pudiera cambiar el rumbo de un partido que ha perdido apoyo bajo el liderazgo de Starmer, cuya popularidad ha caído hasta alcanzar el nivel más bajo de cualquier líder británico.

Starmer agradeció a sus compañeros su apoyo, con la voz quebrada por la emoción, al tiempo que también rindió homenaje a su esposa e hijos.

La libra y los bonos del Estado británico se mantenían estables inmediatamente después del anuncio de Starmer, que los inversionistas esperaban de forma generalizada.

A pesar del intento de un traspaso de poderes sin contratiempos, el cambio no está exento de riesgos.

Más allá de afirmar que el país necesita un cambio fundamental y reducir el costo de la vida, Burnham aún no ha dejado claro su planteamiento en materia de asuntos exteriores, economía y defensa.

Al igual que Starmer, podría encontrarse con poco margen de maniobra, acorralado por los inversores del mercado de bonos, que se oponen a cualquier endeudamiento adicional, y enfrentado a un electorado enfadado que cree que el país no va en la dirección correcta.

Reino Unido ya tiene los costes de endeudamiento más elevados del Grupo de los Siete (G7), debido a su elevada deuda, a años de crecimiento económico anémico, a sus dificultades para recortar el gasto y a la necesidad de invertir en ámbitos como la defensa.

Los inversionistas con los que habló Reuters se mostraron divididos sobre si Burnham —quien afirmó el pasado mes de septiembre que Reino Unido tenía que "superar esta situación de estar en menos de los mercados de bonos"— respetaría la necesidad de tranquilizar a los mercados.

Posteriormente, ha afirmado que sus palabras fueron malinterpretadas.

En nuestra opinión, un Gobierno de Burnham heredaría una situación fiscal precaria con pocas herramientas para llevar a cabo un cambio significativo", afirmaron el viernes los economistas de Citibank.

Starmer se había comprometido a luchar contra cualquier desafío

Starmer había declarado el viernes que se presentaría a cualquier contienda formal por el liderazgo del Partido Laborista que tuviera como objetivo sustituirlo. Sin embargo, eso pareció cambiar durante el fin de semana.

El exministro de Sanidad, Wes Streeting, también ha afirmado que cuenta con el respaldo de los 81 diputados laboristas necesarios para presentarse a la carrera por el liderazgo, pero una figura destacada del partido ha señalado que cree que Streeting podría llegar a un acuerdo con Burnham, otorgándole un cargo de alto nivel a cambio de que se mantuviera al margen de la contienda.

Aunque el equipo de Starmer cree que su aplastante victoria en las elecciones generales de 2024 le otorga el mandato para permanecer en el cargo hasta 2029, el ministro de Industria, Peter Kyle, afirmó el domingo que el primer ministro estaba reflexionando sobre "los retos políticos a los que se enfrenta en este momento".

Quienquiera que sustituya a Starmer se convertirá en el séptimo primer ministro de Reino Unido desde el referéndum sobre el Brexit para salir de la Unión Europea, que tuvo lugar hace diez años esta semana.

Ese nivel de rotación —el más alto en Reino Unido en casi dos siglos— pone de relieve la dificultad de mantener el apoyo de unos votantes enfadados por los sucesivos fracasos a la hora de mejorar el nivel de vida y los servicios públicos y hacer frente a la inmigración ilegal.

El grupo de asesoramiento político Eurasia señaló que el mejor resultado podría ser que Starmer anunciara su dimisión en septiembre, lo que le permitiría asistir a una cumbre para reiniciar las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea en julio y daría tiempo a Burnham para prepararse para asumir el Gobierno.

Con información de Reuters y AFP.

*mcam