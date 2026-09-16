Crea ofensiva contra comunidad LGBTQ+; detienen a 150 en Estambul

ESTAMBUL.— Las autoridades turcas detuvieron al menos a 150 personas tras la intervención policial en una concentración frente al juzgado de Caglayan, en Estambul, donde los manifestantes tenían previsto protestar por las recientes detenciones dirigidas contra gruposLGBTQ+.

Estas detenciones suponen la última escalada de lo que las organizaciones de derechos humanos y figuras de la oposición han calificado como una campaña cada vez más amplia contra la comunidad LGBTQ+, en la que, durante la última semana, las autoridades han llevado a cabo redadas en sedes de asociaciones, han bloqueado páginas web y han encarcelado a sospechosos envarias provincias.

Ayer, un grupo se había reunido para hacer una declaración a la prensa, pero la policía les impidió hacerlo frente al juzgado.

Los manifestantes corearon “¡Viva la vida frente al odio!”, cuando la policía intervino.

La protesta se produjo tras una serie de redadas a gran escala dirigidas contra asociaciones LGBTQ+ en varias provincias turcas, en el marco de una operación denominada “Mi familia está a salvo”, que, según el gobierno, tiene como objetivo proteger a los niños y los valores familiares.

El dato

Clausuran foros

Las autoridades turcas bloquearon sitios web y cuentas en redes sociales de diversas asociaciones LGBTQ+, incluida la cuenta de X de la sección turca de Amnistía Internacional.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, dijo que le preocupaban lasdetenciones, las redadas y las restricciones en internet dirigidas contra la sociedad civil LGBTQ+ y los defensores de los derechos humanos.

Afirmó que las referencias a los “valores familiares” o a la “protección de los niños” no podían justificar por sí mismas las restricciones de los derechos humanos, y pidió la puesta en libertad de todas las personas detenidas por su labor en defensa de los derechos humanos o de la sociedad civil.

Un tribunal turco dictó el lunes prisión preventiva para 16 personas en la provincia de Esmirna, en el marco de la operación, según la fiscalía local.

Las autoridades detuvieron al menos a 26 personas en Estambul y a 21 en Ankara durante el fin de semana y registraron las oficinas de varias asociaciones LGBTQ+.