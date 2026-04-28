Emiten orden de aprehensión contra James Comey, exdirector del FBI

Un juez federal en Carolina del Norte emitió una orden de detención inmediata contra el exdirector del FBI James Comey. A diferencia de la cita previa, esta vez los los agentes recibieron instrucciones directas de arrestarlo y ponerlo bajo custodia.

Comey podría enfrentar hasta 20 años de prisión tras ser imputado por un gran jurado en el Distrito Este de Carolina del Norte. La acusación está vinculada a una publicación en Instagram realizada en mayo de 2025, en la que compartió una concha marina con la inscripción “86 47”, interpretada como una amenaza contra el presidente Donald Trump.

En el ámbito de la restauración, el número 86 significa retirar o eliminar algo de un menú, mientras que el 47 hace referencia al presidente número 47 de Estados Unidos. La combinación de ambos números fue considerada por los fiscales como un mensaje dirigido contra el mandatario.

Confirmación de los cargos

El director del FBI, Kash Patel, señaló que los cargos contra Comey se relacionan con delitos de amenaza contra un funcionario público. Patel explicó que, tras la publicación, Comey eliminó el mensaje y emitió una disculpa, pero toda la información fue presentada al gran jurado.

“James Comey supuestamente amenazó la vida del presidente de los Estados Unidos. El Sr. Comey tendrá su día en la corte y podrá hablar ante un jurado de sus pares”, afirmó.

Patel subrayó que este caso no debe ser visto como una simple investigación, ya que involucra una amenaza contra un jefe de Estado. Destacó que el FBI y el Departamento de Justicia abordan este tipo de casos con el mismo rigor que cualquier otra investigación criminal, utilizando todas las herramientas y personal disponibles para garantizar que se cumpla la ley.