COP31: Guterres pide extinguir los combustibles fósiles como los dinosaurios

El secretario general de la ONU, António Guterres, acusó este miércoles al lobby del carbón, el gas y el petróleo de "retrasar" la acción climática, y conminó a los líderes reunidos en la COP31 de Turquía a trabajar para que desaparezcan los combustibles fósiles.

Los combustibles fósiles deben terminar como los dinosaurios. Pero eso no ocurrirá por sí solo. Los dinosaurios no tenían grupos de presión. Los combustibles fósiles sí que los tienen", dijo Guterres en la COP de Antalya ante numerosos dirigentes, entre ellos el turco Recep Tayyip Erdogan y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La "estrategia" de estos grupos de presión "es sencilla", explicó. "Distorsionar la ciencia. Retrasar las políticas. Retrasar la acción. Retrasar la rendición de cuentas. Ya es hora de deshacerse de esta costumbre y de poner fin a la adicción a los combustibles fósiles".

"Aquellos que sacan más provecho de los combustibles fósiles deben ayudar a pagar la factura del daño que han causado. Sólo en el último trimestre, las nueve mayores empresas petroleras sumaron 95.000 millones de dólares en beneficios", añadió el secretario general saliente.

Guterres exige que las petroleras paguen por el daño climático

Al mismo tiempo, puso a modo de ejemplo, el fondo acordado hace ya cuatro años para ayudar a los países en desarrollo a cubrir los efectos económicos del cambio climático, el llamado Fondo de Daños y Pérdidas, recaudó unos 600 millones de dólares.

"Es hora de que los gobiernos graven estos gigantescos beneficios, y los usen para ayudar a los países vulnerables a recuperarse. Los que contaminan tienen que pagar".

Guterres abrió con su discurso la cumbre de líderes que se celebra este miércoles y jueves en Antalya, como parte de la COP31.

Estados Unidos se ausenta de la COP31

Entre los participantes figura el reelecto presidente brasileño, pero hay grandes ausencias, empezando por la de la administración de Donald Trump, que no mandó a nadie a la cita y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015.

En esta COP, Brasil está promoviendo un plan global de salida progresiva de los combustibles fósiles, que defendió el martes en otro acto con la participación de Guterres.

Con información de AFP.