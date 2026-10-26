El control de la frontera con México ahora es un lastre para los candidatos republicanos

La administración Trump consiguió tal control fronterizo que, de considerarse un éxito, se ha convertido en un lastre para los candidatos republicanos en campaña por la elección de la próxima semana, de acuerdo con el diario The Washington Post.

La llegada de migrantes a la frontera había servido como tema recurrente a los aspirantes republicanos durante al menos una década, pero, de acuerdo con testimonios que recogió el Post, el mayor control de la frontera en los últimos casi 60 años dejó de servir como propulsor de elecciones republicanas.

Por el contrario, las redadas han dejado sin trabajadores a muchos pequeños empresarios, sin servicios accesibles de construcción, reparaciones y mantenimiento a muchos electores republicanos, y para los residentes de la frontera estadounidense los migrantes dejaron de ser aquella molestia y el peligro que la administración les insistió que eran.

El diario explicó el caso con el condado Starr, en el Valle del Río Grande en la frontera de Texas, donde casi el 100% de los residentes son latinos y en 2024 fue noticia porque fue el condado de todo el país que más se movió a la derecha, es decir al control republicano, pero ahora básicamente lo lamenta.

“Alexis García, profesor de secundaria de la ciudad de Río Grande, hizo campaña con entusiasmo por Trump en 2024, en parte debido a las promesas del presidente de poner fin a la inmigración ilegal. Ese año, García vio a muchos de sus amigos y vecinos votar por Trump, creyendo que el programa de deportación masiva del presidente tendría como objetivo a los criminales, así como a los migrantes recién llegados que llenaban las estaciones de autobuses en el sur de Texas”, dijo el Post.

“Ahora, el impacto de los arrestos ha sido personal para muchos lugareños aquí”, dijo el diario. “Cuando realmente le pasa a la esposa de tu primo o al vecino de tu tío, afecta al hogar, ¿no? Así que mucha gente no estaba de acuerdo con eso”, dijo García en español.

Los residentes también consideran las detenciones de ciudadanos estadounidenses por su aspecto latino en la frontera. Van al menos 500, según el portal ProPublica.